Luisana Lopilato hundió con todo a Mariano Martínez al hacer un ranking de sus ex compañeros de elenco

Tras las declaraciones de Lali Espósito sobre el galán, la protagonista de Rebelde Way no ocultó su incomodidad en vivo.

Luisana Lopilato pasó por el estudio de Olga y sorprendió al calificar a su expareja. / Captura OLGA

Las declaraciones de Lali Espósito al ser consultada sobre la posibilidad de volver a compartir proyecto con Mariano Martínez abrieron un nuevo capítulo en el historial del actor. Ahora, quien sumó su mirada fue Luisana Lopilato, su expareja durante los años 2004 y 2006.

En el marco de la promoción de su película Pepita, la Pistolera, la actriz visitó el ciclo Sería increíble de la señal Olga. Durante la entrevista, la producción propuso un juego para ordenar del 1 al 10 a distintos colegas con los que compartió elenco a lo largo de su carrera.

En dónde quedó Mariano Martínez en el ranking de Luisana Lopilato La dinámica comenzó con la elección del primer puesto, donde la artista ubicó a su hermano Darío Lopilato por sus trabajos en conjunto. Sin embargo, el clima cambió cuando apareció en pantalla la imagen de Mariano Martínez.

La pareja coincidió en la tira juvenil Alma pirata durante los años 2004 y 2006. Telefe Ambos se conocieron durante las grabaciones de la ficción Alma pirata, producida por Cris Morena, cuando ella tenía 17 años y él 26. La relación sentimental duró casi dos años y finalizó en pleno rodaje de la tira juvenil.

Al reencontrarse con la figura del galán en la pantalla del estudio, Lopilato mostró una evidente incomodidad antes de definir su postura. “Trabajé con él en Alma pirata”, recordó la actriz frente al equipo del programa.