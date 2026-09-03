Aseguran que Alejandro Stoessel tiene una adicción que afecta mucho a Tini: "Todos hicieron sacrificios"

Una periodista detalló el perfil del padre de la cantante y cómo influyó su salud en el reparto patrimonial.

El productor sostiene que los ingresos generados pertenecen a todo el clan. / Archivo MDZ

La contienda económica que distancia a Tini Stoessel de su entorno sumó un capítulo revelador. Tras conocerse las diferencias por la gestión del patrimonio, trascendieron detalles sobre el perfil de Alejandro Stoessel y la visión que sostiene respecto del dinero generado durante la carrera de su hija.

¿Alejandro Stoessel es adicto al trabajo? En el ciclo Nuevo Día, la periodista Paula Galloni abordó la dinámica entre ambos y remarcó la dificultad previa de la cantante para cuestionar las decisiones de su progenitor. “No es la primera vez que Tini se empieza a hacer preguntas, que empieza a plantarse ante sus padres. Lo que pasa es que la presencia y la forma de ser de Alejandro para Tini era muy fuerte”, explicó.

Definieron al padre de la cantante como una persona con dedicación extrema al trabajo. Archivo MDZ Asimismo, la panelista diferenció las acusaciones financieras del estilo de vida del productor. “La gente que ha trabajado con Alejandro tiene confianza en que no le va a robar a la hija. Pero sí es una persona workaholic, adicta al trabajo”, señaló sobre el nivel de exigencia del empresario.

La salud del manager marcó un punto de inflexión en la administración de los recursos. Según la periodista, luego de atravesar un cuadro delicado años atrás, el productor buscó resguardar los activos familiares, aunque con un criterio propio que desató el conflicto actual.

Las complicaciones de salud previas cambiaron la mirada del empresario sobre los bienes. Archivo MDZ “Alejandro no considera que el patrimonio es sólo de Tini, sino que es de los cuatro”, precisó Galloni en referencia al grupo que integran también la madre y el hermano de la artista.