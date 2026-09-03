Revelan que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casarán en Argentina: dónde será su boda

En Intrusos dieron a conocer un sorpresivo dato en medio de la interna que tiene como protagonista a Tini y a su padre.

Tini Stoessel volvió a los escenarios en medio de la polémica con su padre y lo hizo en México. Allí la acompañó todo su equipo y la persona en la que se apoya en este momento complejo de su vida, Rodrigo De Paul, con quien se casará muy pronto.

Durante el show dedicó emotivas palabras donde incluyó, por supuesto, a su pareja: "Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome; quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida".

En Intrusos compartieron una novedad que sorprendió a todos y que tiene que ver con que ambos no se casarán en nuestro país: "Yo me enteré hoy en la mañana. Lo que me contaron a mí es que se van a casar en Miami y cuando hagan la famosa fiesta que van a hacer acá ya tendrán la libreta".

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul eligieron casarse en Miami "Antes de la reunión se casan legalmente en Miami Tini Stoessel y Rodrigo De Paul", comentó Adrián Pallares en el programa de canal América. Posteriormente, Paula Varela sostuvo que Tini "quiere afincarse en Miami y por eso se casa ahí".