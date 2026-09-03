¡No convenció! Mario Pergolini marcó el peor rating del año con la visita de un famoso cantante

Las mediciones del miércoles no acompañaron a Mario Pergolini en Otro Día Perdido y sufrió un durísimo revés en el nivel de audiencia.

Mario Pergolini no viene teniendo una semana positiva luego de lo que fue el éxito de los días anteriores en Otro Día Perdido. Tras picos que tocaron los 7 puntos de rating en algunos programas, el ciclo experimentó una durísima baja el día miércoles por la noche tras marcar el peor rating de la temporada.

El periodista tuvo como invitado a Agustín Bernasconi, conocido cantante que fue además vinculado a Wanda Nara mientras se encontraba grabando junto a ella en una película que saldrá muy pronto en las salas de cine. Allí el artista comentó que "estuvimos grabando una película. La verdad que fue un proyecto muy lindo. Estuvimos hace tres o cuatro meses en Uruguay".

"Hicimos una adaptación de una película mexicana y es el primer personaje que voy a hacer que es cordobés. La rompió, estuvo muy bien ella en la peli", expresó luego de que Mario Pergolini le preguntó por el vínculo con Wanda Nara.

Mario Pergolini no convenció a la audiencia tras la invitación de un conocido cantante En la mañana del jueves salieron a la luz los resultados del rating y no fueron positivos para Otro Día Perdido. El ciclo no solo marcó su peor promedio, sino que además quedó afuera del podio de los programas más vistos de El Trece.

Mario Pergolini y un duro revés en el rating. Foto: Televisión.com.ar. Según las mediciones de Kantar Ibope, Otro Día Perdido tan solo promedió 4.3 puntos de rating y Ahora Caigo, programa de Darío Barassi, le sacó el podio con un total de 4.4 puntos de audiencia. Por otro lado, Es Mi Sueño fue lo más visto, marcando un total de 6.4.