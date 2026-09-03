Qué es Ato, la innovadora herramienta argentina con inteligencia artificial que conquistó a Mario Pergolini

La idea surgió con la intención más noble de todas: ayudar a su abuelo Beto. Así, Juan Cereigido, creador y CEO de Ato , ideó junto con Gaspi Habif una forma de asistir a los adultos mayores incluso a la distancia. Ambos son argentinos y viven actualmente en San Francisco.

Durante el proceso también llegó la inversión de Mario Pergolini , quien buscaba desarrollar desde cero una herramienta similar, potenciada por inteligencia artificial , que pudiera asistir a su madre, que es no vidente. En ese camino descubrió el dispositivo creado por Juan y Gaspi, quienes, según contaron en redes sociales, también querían contactarse con él. Ese encuentro finalmente llevó al conductor a convertirse en inversor del proyecto.

Todo funciona a través de la aplicación Ato Family , que permite a los familiares enviar mensajes, crear recordatorios para medicamentos, vitaminas, comidas, actividades y otros hábitos, personalizar el dispositivo y revisar el estado del usuario.

Este miércoles se lanzó finalmente una nueva versión de Ato , presentada mediante un creativo video publicado en las redes sociales de la empresa y en las cuentas personales de los integrantes del proyecto. El dispositivo fue diseñado en Buenos Aires y ensamblado en San Francisco.

En el video muestran de manera original cada una de las funciones de esta herramienta, creada para ayudar a las personas mayores que pasan mucho tiempo solas. Ato puede brindar asistencia en actividades cotidianas, proponer juegos mentales, recordar la toma de medicamentos y los turnos médicos, realizar búsquedas en internet, reproducir la radio y enviar reportes a los familiares sobre la rutina del usuario.

Pergolini junto a Juan y Gaspar, los creadores de Ato.

Además, la persona puede enviar mensajes a sus familiares a través de Ato. Para su funcionamiento solo se necesita una conexión wifi y utilizar un teléfono celular una única vez durante la configuración inicial. Después, el dispositivo puede usarse sin pantallas ni menús, ya que se activa únicamente con la voz.

X/@heyato_ai

Ato también admite más de 50 idiomas, entre ellos el español y el inglés, y puede traducir mensajes en tiempo real.

La diferencia con otros altavoces inteligentes

Aunque la activación por voz y algunas de sus funciones ya están presentes en otros dispositivos inteligentes, Ato busca diferenciarse de opciones como Alexa. Mientras esta última está diseñada principalmente para responder comandos, Ato apunta específicamente a acompañar a los adultos mayores: inicia conversaciones, ayuda a sostener sus rutinas y propone actividades de estimulación cognitiva.

De esta manera, busca brindar no solo compañía al usuario, sino también tranquilidad a su familia. Los seres queridos pueden mantenerse informados sobre su rutina, enviarle mensajes y recibir respuestas de manera sencilla, utilizando únicamente la voz. Todo, sin pantallas, menús ni configuraciones complejas.

Cómo conseguirlo

Actualmente, el dispositivo puede adquirirse a través del sitio web oficial de Ato, heyato.ai/es, que además realiza envíos internacionales. Su precio es de 130 dólares en el lote actual y ascenderá a 149 dólares en la siguiente etapa. Una vez finalizadas las distintas fases de preventa, tendrá un valor regular de 179 dólares.

Todas las compras incluyen un mes de membresía para acceder a todas las funciones de Ato. El plan gratuito, por su parte, ofrece herramientas como mensajes, recordatorios y radio, entre otras. Una vez terminado el período incluido, la membresía completa tiene un precio de 29 dólares mensuales.