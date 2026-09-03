Transformación digital: la inteligencia artificial revoluciona el liderazgo empresarial

La inteligencia artifial plantea una transformación digital sin precedentes y el pasado 27 de agosto se desarrolló una nueva edición del All Members Meeting, evento anual de REF en Argentina. Más de 120 líderes empresario compartieron una jornada de reflexión e intercambio de ideas y experiencias, con una pregunta importante en esta nueva era de la inteligencia artificial: ¿qué capacidades humanas se van a requerir para liderar organizaciones en la próxima década?

La agenda incluyó la perspectiva de presidentes y máximos ejecutivos de empresas de tecnología, como así también de especialistas en liderazgo, neurociencias, antropología, filosofía, tecnología y emprendedurismo. La apertura del evento estuvo a cargo de Patricio Fedio, organizador y Socio Internacional de REF en Argentina. Durante su exposición remarcó que “la tecnología acelera, y va mucho más rápido que los humanos en poder procesarla. No obstante, ninguna tecnología va a reemplazar la identidad y las decisiones de los humanos”. Planteó también un interrogante que invita a la reflexión: “¿Qué capacidades de uno como líder tiene que evolucionar para transformarse en un líder exponencial?”.

“Las organizaciones evolucionan al ritmo de la evolución de sus líderes. La inteligencia artificial, por sí sola, no será una ventaja competitiva sostenible, porque las herramientas estarán cada vez más disponibles. El diferencial estará dado por las capacidades humanas y en la habilidad para integrarlas con la potencia de la IA”, concluyó Fedio durante la apertura en la que expuso “la nueva visión del liderazgo”.

La siguiente conferencia estuvo a manos de Ismael Briasco, fundador de Líderes Aumentados y especialista en liderazgo y tecnología, quien profundizó sobre “liderar con inteligencia artificial antes de volverse irrelevante”. Abordó las oportunidades, los riesgos y las decisiones que enfrentan los líderes en un escenario caracterizado por la aceleración tecnológica y la creciente integración entre personas y agentes de inteligencia artificial.

El primer panel, moderado por Guillermo Varela, vicepresidente de Expansión de Marvik, contó con la participación de la neurocientífica Denise Abulafia, el antropólogo Gabriel Noel, la filósofa María Soledad Córdoba y la académica y referente del ecosistema emprendedor argentino Silvia Torres Carbonell. Durante el panel, los ponentes exploraron temas como el pensamiento crítico, creatividad, empatía, propósito, resiliencia, sabiduría y adaptación en una época de cambios permanentes.

En este espacio, Abulfia destacó que “es necesario desarrollar la capacidad de aprender a aprender”, mientras que Torres Carbonell señaló: “Tengo la ilusión de que la inteligencia artificial libere una mayor capacidad humana para innovar”. Noel, por su parte, determinó que “la inteligencia artificial debe ser utilizada principalmente en las cosas en las que tenemos un nivel moderado de competencia”, algo que acompañó Córdoba señalando que “debemos estar atentos al riesgo de aplicar indebidamente una decisión generada por la inteligencia artificial”.

Empresas: el rol de la inteligencia artificial en la estrategia y el talento

En el segundo panel estuvo compuesto por la mirada de quienes lideran la transformación tecnológica: Carlos Moltini, presidente de Grupo Telecom Argentina; Diego Schargorodsky, vicepresidente ejecutivo de Globant, y Silvia Tenazinha, directora general de Salesforce Argentina. La moderación estuvo a cargo de Juan Chacón, CEO de Evoltis.

En enfoque de este segundo espacio estuvo en cómo la inteligencia artificial transforma las estrategias, la organización del trabajo, el talento, la relación con los clientes y la toma de decisiones empresariales. Allí, Moltini, remarcó que "la inteligencia artificial interpela nuestras habilidades como líderes”. Schargorodsky comentó también sobre la proyección de Globant dentro de la inteligencia artificial: “Desarrollamos una plataforma para facilitar el acceso de nuestros colaboradores a la inteligencia artificial. Tenazinha, por su parte, consignó: “Estamos viviendo una transición histórica: humanos y agentes de IA comienzan a colaborar para potenciar sus capacidades. En este contexto, el liderazgo será clave para combinar la velocidad de la tecnología con el criterio, la creatividad y la empatía de las personas".