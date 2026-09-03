Hito en el norte argentino: se realizó la primera neurocirugía pediátrica en Corrientes

El Hospital Juan Pablo II de la provincia de Corrientes realizó por primera vez una neurocirugía pediátrica con tecnología de neuronavegación , un procedimiento que no contaba con antecedentes previos en otro centro de salud de la provincia.

La intervención quirúrgica es considerada un hito para la neurocirugía pediátrica de la provincia de Corrientes, ya que permitió utilizar una herramienta tecnológica de última generación que funciona como un verdadero “GPS dentro del cerebro ”. La operación se realizó a una adolescente de la capital correntina, que evoluciona favorablemente.

En declaraciones a la prensa provincial el ministro de Salud Pública , Emilio Lanari Zubiaur, destacó el avance y afirmó que demuestra “la capacidad de nuestros profesionales”. “La provincia avanza en procedimientos acordes a las necesidades de sus pacientes”, indicó.

El director asociado del hospital y neurocirujano a cargo de la operación, Romilio Monzón, explicó que “fue la primera vez que se utilizó el neuronavegador en el área de Neurocirugía Pediátrica del Hospital Juan Pablo II”.

Señaló que “tampoco existen antecedentes de su utilización en el ámbito privado de Corrientes”. “A partir de las imágenes obtenidas mediante tomografía y resonancia, los profesionales cargaron los estudios en el neuronavegador, que permitió proyectar con precisión la ubicación de la zona a intervenir”, agregó.

Neurocirugía en Corrientes. Gentileza

“De esta manera, se realizó un pequeño orificio en el hueso y, mediante una pequeña incisión en la piel, se llevó adelante la aspiración de dos pequeños abscesos cerebrales profundos”, explicó el director y aseguró: "Fue un procedimiento totalmente satisfactorio para el equipo”.

El profesional remarcó que “este tipo de intervención permite que los pacientes ya no tengan que trasladarse a Buenos Aires para acceder a una cirugía de esta complejidad”.

Al tratarse de una cirugía mínimamente invasiva, se estima que la adolescente podrá regresar a su domicilio en aproximadamente 72 horas, retomar sus actividades habituales y volver a la escolaridad común en una semana.

Tecnología que funciona como un GPS

La neuronavegación utiliza imágenes de tomografía o resonancia para que el neurocirujano pueda visualizar con precisión la ubicación de los instrumentos durante la intervención y alcanzar zonas profundas del cerebro, reduciendo el impacto sobre el tejido cerebral sano.

La tecnología permite realizar procedimientos con mayor precisión y seguridad, y posibilita abordajes e incisiones más pequeñas cuando el caso lo permite. Esto contribuye a reducir riesgos y mejorar la eficacia del tratamiento.

La cirugía estuvo a cargo del equipo de Neurocirugía del mencionado hospital, integrado por los doctores Alejandro Szkope, Verónica Vanazco y Rodrigo Blanco, junto con los equipos de Anestesiología, Instrumentación Quirúrgica, Enfermería, personal circulante y el Servicio de Clínica Pediátrica.

El avance representa un nuevo paso para el Hospital Juan Pablo II en materia de innovación, capacitación y atención de alta complejidad, permitiendo que niños y adolescentes de Corrientes y la región puedan acceder a procedimientos especializados sin necesidad de trasladarse a otros centros del país.