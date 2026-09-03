Jubilación mínima de Anses: cuánto cobran los jubilados en septiembre de 2026
Los jubilados y pensionados de la Anses recibirán en septiembre de 2026 un aumento del 2,11% sobre sus haberes.
Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) percibirán un incremento del 2,11% en sus haberes durante septiembre de 2026. La medida, oficializada en el Boletín Oficial, reajusta los montos del sistema previsional.
Montos oficiales para la jubilación mínima y el bono
Con la actualización dispuesta por el índice de movilidad, el haber mínimo pasa a ser de $428.633,20. A este importe se le adiciona la liquidación del bono extraordinario de $70.000 como refuerzo para haberes mínimos.
De este modo, el ingreso mínimo garantizado de bolsillo alcanza los $498.633,20. En cuanto al refuerzo económico, el beneficio está destinado a quienes cobran la mínima, aunque aquellos titulares que superen dicho piso recibirán un plus proporcional hasta completar el tope de $498.633,20.
Este bono extraordinario permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024 y abarca también a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las pensiones no contributivas.
De este modo, los beneficiarios de la PUAM perciben este mes un haber total de $412.906,56 (conformado por el básico ajustado de $342.906,56 más el refuerzo económico completo), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez alcanzan un cobro final de $370.043,24, integradas por una base de $300.043,24 y la liquidación del adicional.
En paralelo, el reajuste mensual fijado por el índice de movilidad se traslada al resto de las escalas del sistema previsional que administra la Anses. Con la aplicación de este incremento, la jubilación máxima para el período devengado de septiembre queda fijada en $2.884.295,54, en tanto que la Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $196.080,12.