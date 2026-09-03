Jubilación mínima de Anses: cuánto cobran los jubilados en septiembre de 2026

Los jubilados y pensionados de la Anses recibirán en septiembre de 2026 un aumento del 2,11% sobre sus haberes.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) percibirán un incremento del 2,11% en sus haberes durante septiembre de 2026. La medida, oficializada en el Boletín Oficial, reajusta los montos del sistema previsional.

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000 en septiembre. MDZ Montos oficiales para la jubilación mínima y el bono Con la actualización dispuesta por el índice de movilidad, el haber mínimo pasa a ser de $428.633,20. A este importe se le adiciona la liquidación del bono extraordinario de $70.000 como refuerzo para haberes mínimos.

De este modo, el ingreso mínimo garantizado de bolsillo alcanza los $498.633,20. En cuanto al refuerzo económico, el beneficio está destinado a quienes cobran la mínima, aunque aquellos titulares que superen dicho piso recibirán un plus proporcional hasta completar el tope de $498.633,20.

Este bono extraordinario permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024 y abarca también a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las pensiones no contributivas.

De este modo, los beneficiarios de la PUAM perciben este mes un haber total de $412.906,56 (conformado por el básico ajustado de $342.906,56 más el refuerzo económico completo), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez alcanzan un cobro final de $370.043,24, integradas por una base de $300.043,24 y la liquidación del adicional.