Prestación por Desempleo: ya se sabe cuánto va a aumentar hasta 2027 por la suba del salario mínimo
La Anses actualizó los montos de la Prestación por Desempleo para los próximos meses, tras la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
Tras la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), la Prestación por Desempleo que paga la Anses ya tiene aumentos automáticos programados para los próximos meses. La medida impacta de lleno en los trabajadores que perdieron su empleo y cobran esta asistencia mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.
La nueva escala salarial quedó establecida mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, luego de que no se alcanzara un acuerdo entre sindicatos y empresarios. Así, el salario mínimo pasa de $383.800 en septiembre de 2026 a $437.000 en abril de 2027. Como la Prestación por Desempleo está atada directamente al SMVM, también se actualizan los montos mínimos y máximos que reciben los beneficiarios.
Cómo se calcula la Prestación por Desempleo
La normativa vigente establece que la prestación equivale al 75% del mejor salario neto mensual, normal y habitual, que cobró el trabajador durante los seis meses previos a la finalización de la relación laboral.
Sin embargo, el beneficio tiene dos límites claros:
- No puede ser inferior al 50% del SMVM vigente.
- No puede superar el 100% del SMVM.
Esto significa que cada vez que sube el SMVM, también se mueven el piso y el techo de la prestación.
Cuánto se cobra de Prestación por Desempleo mes a mes
Con el nuevo esquema oficializado por el Gobierno, los montos quedan así:
- Septiembre 2026: salario mínimo $383.800 — prestación mínima $191.900, máxima $383.800.
- Octubre 2026: salario mínimo $391.200 — prestación mínima $195.600, máxima $391.200.
- Noviembre 2026: salario mínimo $398.800 — prestación mínima $199.400, máxima $398.800.
- Diciembre 2026: salario mínimo $406.400 — prestación mínima $203.200, máxima $406.400.
- Enero 2027: salario mínimo $414.200 — prestación mínima $207.100, máxima $414.200.
- Febrero 2027: salario mínimo $422.000 — prestación mínima $211.000, máxima $422.000.
- Marzo 2027: salario mínimo $429.600 — prestación mínima $214.800, máxima $429.600.
- Abril 2027: salario mínimo $437.000 — prestación mínima $218.500, máxima $437.000.
De esta manera, el monto mínimo de la prestación pasa de $191.900 en septiembre a $218.500 en abril de 2027, mientras que el tope máximo avanza desde $383.800 hasta $437.000.