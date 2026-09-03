Prestación por Desempleo: ya se sabe cuánto va a aumentar hasta 2027 por la suba del salario mínimo

La Anses actualizó los montos de la Prestación por Desempleo para los próximos meses, tras la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

La Prestación por Desempleo de Anses se actualiza en función del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Tras la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), la Prestación por Desempleo que paga la Anses ya tiene aumentos automáticos programados para los próximos meses. La medida impacta de lleno en los trabajadores que perdieron su empleo y cobran esta asistencia mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.

La nueva escala salarial quedó establecida mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, luego de que no se alcanzara un acuerdo entre sindicatos y empresarios. Así, el salario mínimo pasa de $383.800 en septiembre de 2026 a $437.000 en abril de 2027. Como la Prestación por Desempleo está atada directamente al SMVM, también se actualizan los montos mínimos y máximos que reciben los beneficiarios.

Cuánto aumenta la Prestación por Desempleo de Anses. Foto: Anses Cómo se calcula la Prestación por Desempleo La normativa vigente establece que la prestación equivale al 75% del mejor salario neto mensual, normal y habitual, que cobró el trabajador durante los seis meses previos a la finalización de la relación laboral.

Sin embargo, el beneficio tiene dos límites claros:

No puede ser inferior al 50% del SMVM vigente.

No puede superar el 100% del SMVM. Esto significa que cada vez que sube el SMVM, también se mueven el piso y el techo de la prestación.