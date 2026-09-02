Alerta por tormentas en Buenos Aires: llega el frío polar y las heladas

El tiempo cambiará de manera abrupta en Buenos Aires . Después de un miércoles con temperaturas primaverales, viento del norte y máximas que superarán los 23 °C, un frente frío avanzará sobre el Área Metropolitana y provocará tormentas durante la noche y la madrugada del jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas para el AMBA, donde se esperan chaparrones y tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes. El fenómeno puede estar acompañado por abundante actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Las condiciones más inestables se concentrarán durante la madrugada del jueves 3 de septiembre. Además, podrían acumularse entre 20 y 50 milímetros de lluvia en períodos cortos, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

El cambio será marcado. Este miércoles, el viento del norte favoreció el ingreso de aire más cálido en Buenos Aires y llevó las temperaturas por encima de los 23 °C. Sin embargo, ese escenario tendrá una duración muy breve. Durante las últimas horas del miércoles, el frente frío comenzará a desplazarse sobre la región. La inestabilidad se extenderá hasta la mañana del jueves, cuando todavía podrían registrarse lluvias residuales y cielo cubierto.

A partir del mediodía del jueves, el panorama comenzará a mejorar. El viento rotará al sur, las nubes perderán protagonismo y el sol volverá a aparecer sobre Buenos Aires.

La recuperación del tiempo vendrá acompañada por un descenso térmico. La mínima rondará los 11 °C y la máxima llegará a unos 19 °C, valores considerablemente inferiores a los del miércoles.

El viernes será todavía más fresco. Con aire seco y cielo mayormente despejado, la temperatura en el AMBA se moverá entre 6 °C de mínima y 17 °C de máxima.

Córdoba también deja atrás el “veranito”

El cambio de condiciones no quedará limitado a Buenos Aires. En Córdoba, este miércoles también se vive una jornada con características casi veraniegas, aunque el calor tiene las horas contadas.

Durante el mediodía, los registros alcanzaron los 28 °C pero durante la madrugada del jueves ingresará un frente frío que provocará una caída cercana a los 10 grados. Para el jueves se prevé una máxima de alrededor de 20 °C, mientras que el viernes la temperatura oscilará entre 7 °C y 19 °C. Hacia el fin de semana, el descenso será aún más pronunciado, con máximas cercanas a los 15 °C o incluso inferiores en algunos sectores.

El aire polar gana terreno hacia el fin de semana

El ingreso de aire frío se profundizará entre el sábado y el domingo. Una masa de aire de origen antártico avanzará sobre el centro del país y dará lugar a un escenario mucho más invernal.

En Buenos Aires, el sábado se espera una máxima cercana a 11 °C y una mínima de 6 °C, con viento del sur y la posibilidad de algún chaparrón aislado.

El domingo 6 de septiembre será uno de los días más fríos de este período. En el AMBA, las temperaturas mínimas podrían ubicarse alrededor de los 3 °C, mientras que las máximas apenas alcanzarían los 10 °C.

El descenso térmico también se sentirá con fuerza en la región pampeana y buena parte de la Patagonia, donde las heladas serán protagonistas durante las primeras horas del día.

El escenario más frío se extenderá hasta el lunes 7, con temperaturas muy bajas durante la madrugada y primeras horas de la mañana. La presencia de viento del sur también hará que la sensación térmica sea todavía menor.