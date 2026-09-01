Buenos Aires bajo alerta por tormentas: cuándo llegará el frío polar

Después de una jornada de relativa estabilidad, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar este miércoles con el desplazamiento de un frente frío que avanzará desde la Patagonia hacia el centro del país y que generará un escenario de mayor inestabilidad, especialmente sobre la provincia de Buenos Aires .

En el AMBA se esperan lluvias y tormentas aisladas desde las primeras horas del día. Algunas de estas precipitaciones podrían presentar intensidad moderada a fuerte.

De acuerdo con el pronóstico, las áreas de mal tiempo se desplazarán rápidamente desde La Pampa hacia el sur y el centro bonaerense entre la madrugada y la tarde. Si bien no se prevén grandes acumulados de lluvia, existe la posibilidad de que se produzca granizo de manera localizada.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por tormentas para distintos sectores bonaerenses. El fenómeno podría estar acompañado por ráfagas fuertes, abundante actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Durante la noche del miércoles y las primeras horas del jueves, el frente continuará su recorrido hacia el norte de la provincia de Buenos Aires y alcanzará también a la Ciudad de Buenos Aires y el sur de Entre Ríos.

En esas zonas podrían registrarse chaparrones y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas puntualmente fuertes. El rápido desplazamiento del sistema, sin embargo, limitaría los acumulados significativos de precipitación.

Luego del paso del frente, el tiempo tenderá a mejorar durante el jueves. La nubosidad comenzará a disminuir y el viento del sudoeste ganará intensidad, favoreciendo una marcada baja de las temperaturas hacia la noche.

El frío polar llegará el viernes

El cambio más importante se producirá a partir del viernes 4, cuando una masa de aire de origen polar ingrese por el extremo sur del país y avance progresivamente hacia el centro y norte de Argentina.

El sábado 5, el aire frío alcanzará buena parte de la región central, acompañado por fuertes vientos del sector sur y una importante disminución de las temperaturas. La combinación de ambos factores provocará además una sensación térmica aún más baja.

El primer fin de semana de septiembre tendrá, de esta manera, características más propias del invierno que de la primavera, con mínimas muy bajas y la posibilidad de heladas de intensidad moderada a fuerte en amplias zonas de la Patagonia y la región Pampeana.