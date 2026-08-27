Tormenta de Santa Rosa: cuáles serán las zonas afectadas

La Tormenta de Santa Rosa llegará con lluvias y tormentas al norte del país, mientras un fuerte contraste térmico marcará el clima del fin de semana.

El domingo 30 —fecha exacta de la festividad— el foco se trasladará al sur de Misiones y al noreste de Corrientes.

El país queda partido al medio en estos días: mientras el norte podría superar los 30 °C entre jueves y viernes, en Buenos Aires las máximas apenas rozan los 18 °C, y ese contraste térmico es el que termina moviendo todo lo demás.

El jueves 27 concentra la mayor inestabilidad sobre el centro y el este del país, con probabilidades de precipitación superiores al 80% en gran parte del norte bonaerense, incluyendo al AMBA, mientras que sobre las provincias mediterráneas como Córdoba, la chance es menor y no se espera un evento generalizado, y menos tormentas.

El jueves 27 concentra la mayor inestabilidad sobre el centro y el este del país, cercano a la Tormenta de Santa Rosa. Archivo. El domingo, la atención se traslada al norte del Litoral El domingo 30 —fecha exacta de la festividad— el foco se trasladará al sur de Misiones y al noreste de Corrientes, regiones que comienzan a acusar recibo de las condiciones El Niño, y que podrían recibir hasta 100 mm adicionales de precipitación. Entonces sobre el norte de Corrientes, el este de Formosa y Misiones, se darán todas las características para que ese evento de tormentas sea considerado ciento por ciento, “Tormenta de Santa Rosa ”.

Pero también el domingo 30 se esperan algunas tormentas (caracterizadas por la presencia de actividad eléctrica), en la provincia de Córdoba, La Pampa —especialmente en Santa Rosa— y el sudeste bonaerense. Mar del Plata entonces se sumará a las pocas regiones donde tendremos “Tormenta de Santa Rosa” en este 2026.