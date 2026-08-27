El mito detrás de la tormenta de Santa Rosa: por qué se llama así y qué fomentó la creencia

Este jueves, llegó la famosa tormenta de Santa Rosa al Área Metropolitana de Buenos Aires , adelantándose al pronóstico de los servicios meteorológicos. Cada año, la tradición ubica a la tormenta alrededor del 30 de agosto , con un margen de cinco días antes y después. Sin embargo, detrás de la creencia existe tanto una historia religiosa que se remonta al siglo XVII como una explicación meteorológica relacionada con el cambio de estación.

La leyenda está vinculada a Santa Rosa de Lima , de nombre secular Isabel Flores de Oliva, quien había nacido en Lima el 20 de abril de 1586. Desarrolló una intensa vida religiosa y atendió a enfermos en su propia casa. Murió de tuberculosis el 24 de agosto de 1617, a los 31 años. Fue beatificada en 1668 y canonizada por Clemente X en 1671 , cuando fue proclamada patrona principal del Nuevo Mundo.

En 1615, buques corsarios neerlandeses se aproximaron a la costa de Lima con la intención de atacar la ciudad a través del puerto del Callao. Ante la amenaza, Rosa de Lima reunió a un grupo de mujeres en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario para rezar por la protección de la ciudad .

Según el relato popular, mientras los corsarios esperaban para avanzar sobre Lima, se desató un fuerte temporal con viento, olas y actividad eléctrica que los obligó a retirarse . Los habitantes asociaron el episodio con las plegarias encabezadas por Rosa.

La explicación histórica difiere de la leyenda. De acuerdo con esa versión, la retirada habría ocurrido por la muerte repentina del capitán de los corsarios , tras la cual los hombres decidieron cambiar de rumbo.

Con la canonización de Santa Rosa, la historia del temporal se extendió por distintos países de América y terminó asociada a las tormentas que pueden producirse hacia finales de agosto.

Qué dice la meteorología sobre la tormenta de Santa Rosa

Desde el punto de vista meteorológico, no existe una tormenta específica que necesariamente deba producirse el 30 de agosto. Lo que ocurre en parte del territorio argentino es una transición entre las condiciones propias del invierno y el comienzo de la temporada de tormentas de primavera.

Durante junio, julio y buena parte de agosto suelen predominar masas de aire frío, seco y estable. Hacia el final del invierno, los días comienzan a alargarse y aumenta la temperatura. Al mismo tiempo, aire cálido y húmedo proveniente de la cuenca del Amazonas y del Atlántico tropical puede avanzar hacia la región pampeana y el Litoral.

Cuando esa masa entra en contacto con frentes fríos que todavía llegan desde la Patagonia, pueden generarse condiciones de inestabilidad y desarrollarse tormentas con lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica.

¿Cuántas veces se cumple la tormenta de Santa Rosa?

Los registros históricos permiten dimensionar cuánto hay de coincidencia detrás de la tradición. Según un análisis del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) basado en datos del Observatorio Central de Buenos Aires, si se considera exclusivamente el 30 de agosto, las tormentas con actividad eléctrica se registran en menos del 10% de los años.

La proporción aumenta cuando se utiliza el período asociado tradicionalmente con Santa Rosa: desde el 25 de agosto hasta el 4 de septiembre. Dentro de esa ventana, en alrededor del 56% de los años se registra al menos una jornada con tormentas en la franja central del país.

El fenómeno tampoco tiene la misma incidencia en toda la Argentina. Las condiciones son más frecuentes en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y las provincias del Noreste, mientras que en Cuyo, el Noroeste y la Patagonia este tipo de temporales de fines de agosto son mucho menos habituales.

Así, la llamada tormenta de Santa Rosa combina una tradición religiosa de más de cuatro siglos con un proceso atmosférico propio del final del invierno. La fecha proviene del calendario religioso, mientras que la posibilidad de tormentas responde al aumento de la humedad y la temperatura y al encuentro entre masas de aire durante la transición hacia la primavera.