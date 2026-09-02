Se acercan las lluvias a Buenos Aires: las tormentas ya afectan a Mar del Plata

Las tormentas ya afectan Mar del Plata y otras zonas de la costa bonaerense. El SMN anticipa lluvias, ráfagas y posible granizo para Buenos Aires.

Las lluvias ya afectan Mar del Plata y otras zonas de la costa bonaerense. Foto: mi8

El cambio de tiempo que se esperaba para las próximas horas ya comenzó a hacerse sentir en distintos puntos de la costa bonaerense. En Mar del Plata cayeron las primeras gotas y rige una alerta amarilla por lluvias para la noche de este miércoles. La inestabilidad también afectará a la ciudad de Buenos Aires.

El frente que provoca el deterioro sobre la costa bonaerense también avanza hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires. Allí se espera un cambio brusco de las condiciones durante la noche del miércoles y, especialmente, en la madrugada del jueves.

Cuándo se desatarán las lluvias en Buenos Aires Según el SMN, en la noche de este miércoles se largará la lluvia. De hecho, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para el AMBA. El pronóstico contempla fenómenos aislados, algunos fuertes, con lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas, actividad eléctrica y posibilidad de granizo localizado. Se estiman acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunos sectores.

El escenario meteorológico marcará un fuerte contraste con la jornada cálida que atraviesa Buenos Aires. Después del paso de las tormentas, el viento rotará al sur y llegará un marcado descenso de temperatura.

Alerta meteorológica en la Costa bonaerense El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos breves, ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo. Para el partido de General Pueyrredón se prevén acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque el organismo no descarta que esos valores puedan ser superados de manera puntual.