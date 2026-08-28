Fenómeno "El Niño": advierten por el inicio temprano de la transmisión del dengue en Mendoza

El fenómeno El Niño encendió las alarmas en todos los municipios y en el Ministerio de Salud por la transmisión temprana del dengue. Las recomendaciones.

Las proyecciones climáticas para el trimestre agosto-octubre anticipan precipitaciones superiores a los valores históricos para la región, asociadas al fenómeno El Niño. En Mendoza, donde el clima árido limita habitualmente la disponibilidad de agua en el ambiente, un período de lluvias extraordinarias puede modificar las condiciones locales y favorecer la formación y persistencia de criaderos del mosquito vector del dengue.

La presencia de condiciones ambientales favorables para el vector no determina por sí sola la ocurrencia de casos de dengue. La transmisión requiere además la circulación activa del virus y la interacción entre el mosquito y personas susceptibles. Sin embargo, cuando las condiciones climáticas amplían el período de actividad del vector, el riesgo de transmisión aumenta si existe circulación viral en la región o si se producen ingresos de casos desde áreas endémicas. Por este motivo, la anticipación de las acciones preventivas resulta clave.

Los huevos del Aedes aegypti pueden permanecer viables adheridos a las paredes de recipientes durante meses, resistiendo las bajas temperaturas invernales. Con el ascenso de temperaturas en septiembre y octubre, la presencia de agua —incluso en pequeños depósitos— activa el ciclo de desarrollo larvario. En condiciones de mayor humedad ambiental, los adultos prolongan su período de vida, lo que incrementa la probabilidad de que el mosquito complete el ciclo de alimentación necesario para la transmisión viral.

La fumigación como medida aislada tiene efecto limitado: actúa sobre adultos en vuelo pero no elimina huevos ni larvas. La eliminación sostenida de criaderos —recipientes que acumulan agua dentro y fuera de las viviendas— constituye la medida de mayor impacto para reducir la densidad vectorial y, con ello, las oportunidades de transmisión.

Ante esto, es necesario subrayar que un escenario climático favorable para el vector no implica necesariamente brote, pero sí la necesidad de anticipar las acciones. Eliminar criaderos antes del inicio de la temporada reduce la densidad vectorial y limita las condiciones para la transmisión. La prevención es una responsabilidad compartida entre el sistema de salud y la comunidad.