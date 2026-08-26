Kicillof presentó un plan de $2,3 billones para prevenir y mitigar los efectos del Súper Niño en la Provincia

El gobernador Axel Kicillof presentó este miércoles el plan provincial de políticas de prevención y mitigación frente al fenómeno del Súper Niño , que contempla una inversión de más de $2,3 billones por parte de distintos organismos bonaerenses.

El anuncio se realizó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno y contó con la participación de los ministros Carlos Bianco, Gabriel Katopodis, Javier Alonso y Daniela Vilar . Como parte del plan, la Provincia anunció además la creación de una mesa interministerial destinada a coordinar las distintas áreas del Gobierno bonaerense y fortalecer el vínculo con los 135 municipios .

Kicillof explicó que la Provincia viene trabajando para reforzar la prevención ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño muy fuerte y sostuvo que es necesario prepararse para un escenario de precipitaciones mucho más intensas que las habituales.

La mesa interministerial estará integrada por los ministerios de Gobierno, Ambiente, Infraestructura y Servicios Públicos, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Agrario, Hábitat y Desarrollo Urbano, Salud y Economía . También participarán organismos y áreas como el OPISU, la Autoridad del Agua (ADA), la Dirección de Vialidad y ABSA .

El objetivo será coordinar las acciones de prevención, diseñar planes de contingencia y mantener una comunicación con los municipios ante posibles situaciones de emergencia.

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Kicillof cuestionó al Gobierno nacional

Durante la presentación, el gobernador cuestionó la política del Gobierno nacional en materia ambiental y de infraestructura: "Lamentablemente tenemos un presidente que niega el cambio climático y, al mismo tiempo, paraliza la obra pública y elimina herramientas fundamentales para mitigar sus consecuencias".

En ese sentido, sostuvo que la Provincia necesita coordinación, inversiones y recursos para prevenir y responder ante situaciones de emergencia. El gobernador también señaló que la Nación retiene $293 mil millones del Fondo Hídrico y $2,1 billones correspondientes a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El monitoreo de lluvias y cuencas

La ministra de Ambiente, Daniela Vilar, explicó que los estudios científicos estiman en un 90% la posibilidad de que se produzca un evento muy fuerte hacia el final de la primavera y el comienzo del verano. Ante ese escenario, indicó que la Provincia realiza un seguimiento semanal de las lluvias y de los niveles de las cuencas.

También detalló que se trabaja junto con los municipios en diagnósticos territoriales, sistemas de alerta temprana y preparación comunitaria. Según Vilar, PBA continuará sumando estaciones meteorológicas y entregando pluviómetros y elementos para fortalecer la capacidad de anticipación y respuesta de los distritos.

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Obras hidráulicas y trabajos en el Delta

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, destacó la batería de trabajos hidráulicos que lleva adelante la Provincia junto con los municipios. Además, señaló que se pusieron en común los planes de gestión de cada distrito y se creó un visor provincial de estaciones meteorológicas, destinado a que los intendentes puedan conocer en tiempo real lo que ocurre en cada zona.

Por su parte, Carlos Bianco detalló que la inversión total de los distintos organismos bonaerenses para responder a los posibles efectos adversos del fenómeno alcanza los $2,3 billones. El ministro también destacó los trabajos de destronque y dragado en las islas del Delta, que apuntan a evitar un impacto mayor de las inundaciones y asegurar el tránsito de las lanchas.

El operativo de seguridad y rescate

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó que la Provincia trabaja en sistemas de alertas tempranas, monitoreos constantes, guardias de servicios y asesoramiento especial para cada distrito. También señaló que existe un comando unificado del sistema de bomberos y de las fuerzas provinciales.

En cuanto al equipamiento, Alonso destacó una inversión que permitió contar con 11 helicópteros, 427 embarcaciones de rescate acuático, 543 móviles de emergencia y una flota propia de drones para relevamiento rural.