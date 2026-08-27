Continúa la inestabilidad en el centro el país: dónde se esperan fuertes lluvias

La inestabilidad continuará en distintas regiones de Argentina desde este viernes, con el foco de mayor actividad sobre el Litoral. El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, donde pueden registrarse lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

El escenario será diferente según cada región y las tormentas tendrán un comportamiento irregular. Por eso, en algunas localidades podrían producirse precipitaciones abundantes en períodos breves, mientras que otras zonas cercanas recibirían lluvias de menor intensidad.

Durante el viernes, las condiciones más complicadas se esperan sobre Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. En Entre Ríos, el SMN mantiene una alerta amarilla para distintos sectores, con especial atención durante la mañana. Se prevén tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, con abundante agua en cortos períodos, ráfagas, granizo y frecuente actividad eléctrica.

Los acumulados previstos para las áreas bajo alerta pueden ubicarse entre 30 y 50 milímetros, aunque podrían ser superiores de manera puntual.

En Santa Fe, la inestabilidad continuará también el viernes, con posibilidad de lluvias, chaparrones y tormentas. En algunas zonas del sur provincial ya se registraron fenómenos fuertes, mientras que durante las próximas horas la actividad se desplazará hacia otros sectores.

Corrientes también tendrá una jornada inestable, con tormentas que podrían presentar intensidad variable y períodos de precipitaciones abundantes.

En Córdoba, el viernes continuará con condiciones inestables, especialmente en sectores del centro y sur provincial y en áreas serranas.

No se descarta la formación de tormentas fuertes y caída de granizo en determinados puntos. Las precipitaciones podrían extenderse hasta las primeras horas del sábado, antes de una mejora progresiva de las condiciones.

Buenos Aires con mejora progresiva

En la provincia de Buenos Aires, la actividad más importante estará concentrada en sectores del norte, donde existe una elevada probabilidad de precipitaciones.

Durante el viernes todavía podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas, aunque el panorama tendería a mejorar posteriormente. En el AMBA, el mal tiempo comenzará a perder intensidad y las condiciones evolucionarán hacia un escenario más estable.

Respecto al sábado, el SMN advierte que podrían producirse lluvias aisladas y períodos de cielo cubierto en sectores de Córdoba, Santa Fe y otras provincias del centro y norte del país. La actividad será, en general, menos generalizada que durante el viernes.

En Santa Fe, se prevé una jornada con nubosidad variable y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente durante las primeras horas. El domingo continuará con cielo parcialmente a mayormente nublado y no se descartan algunas lluvias puntuales.

En Córdoba, la inestabilidad también podría persistir durante parte del sábado, principalmente en sectores serranos y del centro-sur, aunque con tendencia a una mejora posterior.

Hacia el domingo, las precipitaciones perderían protagonismo en buena parte del centro del país, aunque todavía podrían quedar algunas lluvias aisladas.

La tendencia apunta a una mejora más firme hacia el inicio de la próxima semana, especialmente en las regiones donde las tormentas serán más activas durante el viernes.