Frío e inestabilidad en alta montaña: a partir de cuándo cerrará el Paso a Chile

Las autoridades del centro de frontera del paso internacional Cristo Redentor tomaron una decisión por las condiciones climáticas en alta montaña.

Los Caracoles, en el ingreso terrestre a Chile desde la Argentina.

Esta tarde ya se confirmó el pronóstico de frío e inestabilidad en alta montaña, por lo tanto, las autoridades del centro de frontera del paso internacional Cristo Redentor tomaron una decisión con respecto a la apertura del túnel que afectará a todos los que piensan viajar a Chile.

El paso a Chile en alta montaña Según la información oficial, la coordinación del paso internacional decidió el cierre del paso a Chile se realizará esta noche a las 21 (20 de Chile). Además, para evitar situaciones peligrosas para los conductores la barrera de Uspallata se cerrará desde esta tarde a las 19.

Las autoridades también indicaron que el túnel estará preventivamente el jueves 18 de junio en ambos sentidos y para todo tipo de vehículo hasta nuevo aviso.

"La medida obedece a un frente de inestabilidad, principalmente ene l sector de alta montaña, que condiciona una transitabilidad segura", explicaron en el comunicado oficial.