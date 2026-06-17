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Frío e inestabilidad en alta montaña: a partir de cuándo cerrará el Paso a Chile

Las autoridades del centro de frontera del paso internacional Cristo Redentor tomaron una decisión por las condiciones climáticas en alta montaña.

Gabriela Sánchez

Gabriela Sánchez

Los Caracoles, en el ingreso terrestre a Chile desde la Argentina.

Los Caracoles, en el ingreso terrestre a Chile desde la Argentina.

Esta tarde ya se confirmó el pronóstico de frío e inestabilidad en alta montaña, por lo tanto, las autoridades del centro de frontera del paso internacional Cristo Redentor tomaron una decisión con respecto a la apertura del túnel que afectará a todos los que piensan viajar a Chile.

El paso a Chile en alta montaña

Según la información oficial, la coordinación del paso internacional decidió el cierre del paso a Chile se realizará esta noche a las 21 (20 de Chile). Además, para evitar situaciones peligrosas para los conductores la barrera de Uspallata se cerrará desde esta tarde a las 19.

Las autoridades también indicaron que el túnel estará preventivamente el jueves 18 de junio en ambos sentidos y para todo tipo de vehículo hasta nuevo aviso.

"La medida obedece a un frente de inestabilidad, principalmente ene l sector de alta montaña, que condiciona una transitabilidad segura", explicaron en el comunicado oficial.

El corte de barrera en Uspallata ser&aacute; esta tarde a las 19

El corte de barrera en Uspallata será esta tarde a las 19

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