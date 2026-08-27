Camino de Brochero: cómo es el recorrido que se convirtió en Patrimonio Cultural Inmaterial de Argentina

El Camino de Brochero , un circuito de aproximadamente 240 kilómetros que atraviesa distintos puntos vinculados con la vida y la obra de San José Gabriel del Rosario Brochero, fue incorporado oficialmente al Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Argentina.

La declaración quedó establecida luego de que la Cámara de Diputados de la Nación convirtiera en ley el proyecto que ya había obtenido media sanción del Senado en septiembre de 2025.

La iniciativa, impulsada por la senadora cordobesa Alejandra Vigo, consiguió 207 votos afirmativos en la Cámara baja y representa un nuevo reconocimiento institucional para una de las principales expresiones de fe e identidad cultural de Córdoba.

El recorrido conecta tres lugares fundamentales en la historia del primer santo argentino: Villa Santa Rosa de Río Primero, donde nació Brochero; la ciudad de Córdoba, donde realizó su formación sacerdotal; y Villa Cura Brochero, en Traslasierra, localidad donde desarrolló buena parte de su tarea pastoral y social.

Más que un trayecto turístico, e l Camino de Brochero reúne historia, espiritualidad, naturaleza y cultura . La propuesta permite a peregrinos, fieles y visitantes transitar espacios relacionados con la vida del denominado “Cura Gaucho” y conocer el legado que dejó en las comunidades cordobesas.

Mucho más que un recorrido físico

La declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial no se limita a los kilómetros que conforman la ruta. La normativa también contempla las prácticas, saberes, celebraciones, manifestaciones comunitarias y expresiones de fe que se mantienen y transmiten alrededor de la peregrinación brocheriana.

En ese sentido, el reconocimiento busca preservar y fortalecer una tradición que año tras año convoca a miles de personas y que combina el turismo religioso con el patrimonio histórico y cultural.

El circuito cuenta además con diferentes tramos y experiencias destinadas a quienes realizan el recorrido a pie, en bicicleta o como visitantes. Uno de los sectores más conocidos es el Camino del Peregrino, un trayecto de montaña de 28 kilómetros que atraviesa las Altas Cumbres y culmina en Villa Cura Brochero.

La propuesta toma como referencia otros grandes recorridos de peregrinación internacional, como el Camino de Santiago de Compostela, y busca consolidar una identidad propia alrededor de la figura de Brochero.

El pasaporte del peregrino

Uno de los aspectos incluidos en la nueva ley es la creación de un pasaporte del peregrino, una herramienta pensada para registrar el paso de quienes recorren los diferentes puntos del Camino.

La iniciativa apunta también a potenciar las actividades económicas y turísticas que se desarrollan a lo largo del trazado, entre ellas la gastronomía, las artesanías, los servicios de traslado y el trabajo de guías locales.

Quienes completen el circuito que conecta los principales destinos vinculados con Brochero podrán acceder a una acreditación especial como Peregrino de Brochero.

Desde la Agencia Córdoba Turismo remarcaron que la declaración nacional representa un impulso para el turismo religioso y cultural de la provincia y fortalece la proyección del Camino como uno de los principales circuitos de peregrinación del país.

El crecimiento registrado en los últimos años permitió que la propuesta comenzara a recibir visitantes de diferentes provincias y también del exterior, con impacto en las economías regionales y en las localidades vinculadas con el recorrido.

La próxima peregrinación

En paralelo con el reconocimiento nacional, Villa Cura Brochero se prepara para una nueva edición de la tradicional peregrinación. La 13° Peregrinación “El Camino de Brochero” se realizará el próximo sábado 12 de septiembre y convocará a peregrinos, vecinos y visitantes de distintos puntos del país.

La actividad se desarrollará en homenaje a los 13 años de la beatificación de José Gabriel del Rosario Brochero y tendrá como eje la oración, la reflexión y el encuentro comunitario.

El trayecto será de 28 kilómetros, atravesando paisajes del Valle de Traslasierra y recuperando los caminos vinculados con la vida y la obra del Santo Cura Gaucho.

La concentración está prevista para las 6 y la partida será a las 7 desde Giulio Cesare, con destino final en Villa Cura Brochero.

La jornada se convirtió con el paso de los años en una de las principales manifestaciones religiosas de la región y reúne a miles de personas que buscan homenajear a Brochero y mantener vigente su legado espiritual y social.

Un reconocimiento al legado del Cura Brochero

Durante el debate en Diputados, el legislador cordobés Carlos Gutiérrez destacó que el valor del Camino no reside únicamente en llegar de un punto a otro, sino en la experiencia que se construye durante el recorrido y en la huella que dejó Brochero en las comunidades.

Con la sanción definitiva de la ley, el Camino de Brochero adquiere una nueva dimensión institucional: no solo se protege un circuito de peregrinación, sino también las expresiones culturales, religiosas y comunitarias que se desarrollaron en torno a él.

"La devoción por Brochero, el primer santo argentino, es una de las más populares de Córdoba y de todo el país, y comienza a proyectarse también internacionalmente. Que el Camino de Brochero haya sido declarado patrimonio inmaterial significa que Argentina reconoce lo que representa Brochero en el mundo de la fe", afirmó Vigo.

Hermanamiento con el Camino de Santiago

El texto aprobado en Diputado también declara de interés nacional el memorándum que hermana al Camino de Brochero con el Camino de Santiago de Compostela, en España, firmado en 2023 por el entonces gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Esta declaración comporta acciones de preservación, difusión, promoción y desarrollo de actividades históricas, religiosas, culturales, académicas, sociales y turísticas vinculadas a ambas rutas.

"No sólo se trata de la trascendencia espiritual, hablamos de desarrollo concreto: turismo religioso, trabajo genuino y proyección internacional para más de 25 municipios cordobeses", agregó la senadora.

De este modo, el recorrido pasa a integrar el reducido grupo de rutas de peregrinación con hermanamiento internacional reconocido, como el Camino de Santiago, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y afianza al Cura Gaucho como uno de los grandes embajadores culturales y religiosos de la Argentina en el mundo.