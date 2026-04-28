Turismo religioso: el Camino de Brochero, una experiencia para recorrer todo el año

Cada año, la provincia de Córdoba se consolida como uno de los principales epicentros del turismo religioso en Argentina. En ese contexto, la figura de José Gabriel del Rosario Brochero , el primer santo que nació, vivió y murió en el país, cobra un protagonismo central y sigue convocando a fieles y viajeros de todo el país.

La tradicional peregrinación recrea los trayectos que el Cura Gaucho realizaba en su tarea pastoral por el oeste cordobés, convocando a quienes buscan una experiencia que combina fe, historia y naturaleza. Si bien estas celebraciones tienen momentos de mayor visibilidad dentro del calendario, el interés por este tipo de propuestas se mantiene activo durante todo el año.

En ese marco, cabe recordar que Córdoba volvió a posicionarse como uno de los destinos más elegidos del país durante Semana Santa, con un promedio de ocupación cercano al 80% y picos especialmente altos en distintas localidades. El turismo religioso vinculado al Cura Brochero se reafirma como uno de los grandes motores de atracción en la provincia.

“Sabemos que para esta fecha nuestro Santo, el Cura Brochero y todo el cronograma espiritual y de fe que gira en torno a él se volvió un clásico en la elección de la gente”, destacó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Los números reflejan el fuerte movimiento en toda la provincia y particularmente en regiones vinculadas a este producto. En Traslasierra, uno de los territorios centrales de su obra pastoral, localidades como Las Rabonas alcanzaron un 93% de ocupación, San José y Yacanto un 87%, Nono un 69%, Villa Cura Brochero un 57% y Mina Clavero un 64%. A su vez, otros destinos serranos también registraron altos niveles de afluencia: La Cumbrecita llegó al 100%, Villa General Belgrano al 93%, Río Ceballos al 96% y Miramar al 92,5%, entre otros.

Villa Cura Brochero 2

El Camino de Brochero se presenta hoy como una experiencia muy significativa dentro de la oferta turística cordobesa. Se trata de un recorrido cultural, espiritual y natural que invita a seguir las huellas del santo a lo largo de distintos puntos de la provincia, combinando peregrinaciones, celebraciones, fiestas populares y propuestas culturales.

El circuito de fe

El Camino de Brochero se organiza en distintos circuitos vinculados a la vida y obra del santo, que permiten recorrer diversos puntos de la provincia y profundizar en su legado espiritual, social y cultural. A través de estos recorridos, los visitantes pueden acercarse a los lugares donde desarrolló su misión pastoral, conectando con la historia y el entorno natural que marcaron su camino.

Recorre cronológicamente la vida del santo, con su nacimiento e infancia, desarrollada principalmente en Villa Santa Rosa de Río Primero, comenzando en el paraje de Carreta Quemada, donde nació. Este tramo reúne sitios vinculados a sus primeros años y refleja el entorno rural y familiar que marcó sus valores.

Camino del Peregrino

Luego, su Juventud y Formación, se sitúa en la ciudad de Córdoba, donde realizó sus estudios y se preparó como sacerdote, poniendo el foco en su desarrollo intelectual y espiritual. Y finalmente, su Obra Pastoral y Social se despliega en Villa Cura Brochero y la región de Traslasierra, donde llevó adelante su misión, recorriendo caminos y parajes en los que impulsó obras clave para la comunidad.

Dentro de esta propuesta se destaca también el Camino del Peregrino, un trayecto de aproximadamente 28 kilómetros que recrea uno de los recorridos más emblemáticos del Cura Brochero en las sierras cordobesas. La travesía, que puede realizarse principalmente a pie, invita a vivir una experiencia de conexión con la naturaleza y con el sentido profundo de su obra.

El camino comienza en el paraje Giulio Cesare, en las Altas Cumbres, y desciende hasta Villa Cura Brochero atravesando un imponente paisaje serrano. A lo largo del trayecto se distribuyen ocho estaciones que funcionan como espacios de descanso, oración y reflexión, permitiendo avanzar de manera gradual mientras se recorren arroyos, quebradas y miradores naturales.

Para más información, puede consultarse también en la web oficial https://caminodebrochero.cba.gov.ar/camino_del_santo/