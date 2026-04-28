Entre dique, sierras y calma serrana, este pueblo de Córdoba conquista sin hacer ruido

En este pueblo de Córdoba , el paisaje no necesita exageraciones para imponerse. Las Rabonas aparece entre sierras bajas, caminos serenos y la presencia constante del agua, en una escena muy distinta a la de otros destinos más urbanos del valle de Traslasierra.

Ubicado sobre la Ruta Provincial 14, entre Nono y Villa Cura Brochero, el pueblo encontró una posición ideal para quienes buscan descanso sin alejarse demasiado de los principales circuitos turísticos de la región. Esa cercanía, sumada a su escala tranquila, explica buena parte de su crecimiento como escapada.

Uno de los grandes protagonistas del lugar es el dique La Viña. Muy cerca de este pueblo , el embalse arma una postal donde el agua se mezcla con los cerros y genera uno de los paisajes más reconocibles del oeste cordobés .

El pueblo de Las Rabonas se extiende junto al dique La Viña entre sierras y vegetación abundante.

Pero Las Rabonas no se explica solo por el dique. También conserva balnearios, arroyos y zonas verdes que invitan a caminar, pasar el día al aire libre o simplemente bajar el ritmo, algo que terminó convirtiendo al pueblo en una opción muy valorada para fines de semana largos.

El entorno natural suma otro atractivo importante. En la zona aparecen senderos, miradores y circuitos cortos que permiten entender cómo este pueblo se integra a la geografía serrana, con vistas abiertas hacia el valle y una vegetación bien marcada por el clima seco de Traslasierra.

También hay un costado productivo y artesanal que acompaña la experiencia. Emprendimientos pequeños, gastronomía regional y alojamientos de escala reducida refuerzan una identidad más cercana al descanso que al turismo masivo.

Por eso Las Rabonas funciona tan bien como escapada. Entre agua, montaña y silencio, este pueblo de Córdoba ofrece una experiencia simple pero efectiva, apoyada en uno de los paisajes más agradables de Traslasierra.