Cuál es el salario promedio pretendido en las búsquedas laborales

El mercado laboral abrió 2026 con una señal inesperada: por primera vez desde 2024, las pretensiones salariales crecieron menos que la inflación . Según el Index del Mercado Laboral de Bumeran, el salario promedio requerido aumentó 3,16% en el primer trimestre, muy por debajo del 9,4% que acumuló el índice de precios en el mismo período.

La brecha, de 6,23 puntos porcentuales, marca un quiebre respecto de los últimos dos años, cuando las expectativas salariales corrían muy por encima de la inflación.

El contraste histórico es contundente. El incremento acumulado del primer trimestre quedó 13,78 puntos por debajo del registrado en 2025 (16,95%) y 42,58 puntos por debajo del de 2024 (45,75%).

La desaceleración se refleja mes a mes: enero mostró un retroceso del 1,87% y dejó el salario pretendido promedio en $1.699.284; febrero revirtió la tendencia con un alza del 3,33% y un promedio de $1.755.866; y marzo consolidó una suba más moderada del 1,74%, hasta los $1.786.395.

“Este dato marca un cambio en la tendencia: por primera vez desde 2024, las pretensiones salariales del primer trimestre son inferiores a la inflación del periodo”, señaló Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint, al analizar el fenómeno.

El mapa de los salarios: variaciones por antigüedad y sectores clave

El comportamiento por seniority también mostró matices. En enero, los perfiles junior avanzaron 2,46%, mientras que los senior y semi senior retrocedieron 4,08%, y los puestos de jefatura crecieron 2,21%.

En febrero, la recuperación fue generalizada: los junior subieron 2,19%, los senior y semi senior 4,74%, y las jefaturas cayeron 0,40%. En marzo, los salarios pretendidos alcanzaron $2.596.509 para jefes y supervisores (0,47% más que en febrero), $1.788.635 para semi senior y senior (2,11%) y $1.329.862 para junior (1,69%).

Las áreas con mayores incrementos acumulados en el segmento junior fueron Tecnología y Sistemas (14,82%), Comercial (8,85%) y Administración y Finanzas (7%), todas por encima del promedio general del segmento, que fue de 6,48%. Entre los semi senior y senior, los mayores aumentos se dieron en Comercial (10,82%), Administración y Finanzas (5,49%) y Tecnología y Sistemas (5,46%), también por encima del promedio del nivel, que fue de 2,60%.

El ranking de los mejores pagos y la caída histórica de la brecha de género

En cuanto a las posiciones mejor remuneradas del trimestre, Planeamiento Económico Financiero lideró en febrero entre jefes y supervisores con $4.750.000 mensuales. En enero, Seguridad Industrial encabezó entre los semi senior y senior con $3.450.000, mientras que en febrero el segmento junior tuvo su pico en Liderazgo de Proyecto, con $2.600.000.

En marzo, las posiciones junior con mejores salarios fueron Liderazgo de Proyecto en Tecnología y Sistemas ($3.075.000), Dirección de Obra en Producción, Abastecimiento y Logística ($2.275.000), Control de Gestión en Administración y Finanzas ($1.975.000), Capacitación en Recursos Humanos ($1.900.000), Auditoría de Seguros en Otros ($1.850.000), Planeamiento Comercial en Comercial ($1.625.000) y Business Intelligence en Marketing y Comunicación ($1.625.000).

En el extremo opuesto, los salarios junior más bajos correspondieron a Mantenimiento y Limpieza en Otros ($850.000), Telemarketing en Comercial ($887.500), Producción en Producción, Abastecimiento y Logística ($975.000), Recepcionista en Administración y Finanzas ($1.050.000), Diseño de Interiores en Marketing y Comunicación ($1.050.000), Tecnologías de la Información en Tecnología y Sistemas ($1.062.500) y Administración de Personal en Recursos Humanos ($1.400.000).

Entre los semi senior y senior, las remuneraciones más altas se registraron en Ingeniería Metalúrgica de Producción ($3.190.000), Auditoría de Seguros en Otros ($2.675.000), Infraestructura en Tecnología y Sistemas ($2.500.000), Organización y Métodos en Administración y Finanzas ($2.400.000), Comercio Exterior en Comercial ($2.200.000), Capacitación en Recursos Humanos ($2.150.000) y Responsabilidad Social en Marketing y Comunicación ($1.800.000).

Los salarios más bajos dentro del mismo seniority fueron Servicios en Otros ($950.000), Recepcionista en Administración y Finanzas ($1.100.000), Atención al Cliente en Comercial ($1.200.000), Diseño Multimedia en Marketing y Comunicación ($1.200.000), Producción en Producción, Abastecimiento y Logística ($1.250.000), Internet en Tecnología y Sistemas ($1.250.000) y Compensación y Planilla en Recursos Humanos ($1.600.000).

La brecha salarial de género también mostró un cambio significativo. En enero, la diferencia a favor de los varones era del 14,05%; en febrero cayó al 8,34%; y en marzo alcanzó su nivel más bajo del año, con 7,70%. Ese mes, los hombres solicitaron en promedio $1.818.636, mientras que las mujeres pidieron $1.688.663, es decir, $129.973 menos. Respecto de febrero, las pretensiones salariales masculinas crecieron 1,19% y las femeninas 1,79%, lo que contribuyó a achicar la brecha.