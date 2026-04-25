El mercado laboral profesional no puede hacer frente la demanda de mejores salarios

El mercado laboral argentino atraviesa una etapa de crisis de la mano de la caída de la actividad, aunque con algunos sectores que mantienen expectativas de crecimiento. Esto se refleja en el mercado de talento profesional. Según el informe de la consultora especializada en recursos humanos Michael Page, lo que se observa dentro del sector corporativo es que el empleo transita una etapa una marcada desconexión entre las expectativas de las empresas y las demandas de los profesionales. Mientras que los primeros necesitan perfiles más especializados, los segundos están mayoritariamente inconformes.

La Guía Salarial 2026, elaborada a partir de más de 1.900 encuestas a compañías y candidatos -el 70% de ellas pymes-, muestra que el 60,6% de las organizaciones proyecta expandirse durante el año, pero que ese crecimiento no se traducirá en una mayor generación de empleo. Apenas el 30% prevé incrementar su dotación, por debajo del 41% registrado en 2025.

“Las decisiones de contratación son hoy más selectivas y están directamente vinculadas al impacto en el negocio”, explicó Álvaro Parker, directivo regional de PageGroup.

El informe destaca que el 84,8% de las empresas prioriza cubrir posiciones estratégicas, lo que evidencia un cambio hacia estructuras más eficientes. En paralelo, crecen las contrataciones temporales —previstas por el 22% de las compañías—, en muchos casos vinculadas a proyectos específicos.

Este enfoque responde a un contexto político y económico de crisis en el que las organizaciones privilegian la productividad y el control de costos por sobre la expansión acelerada.

Recursos humanos

El problema de los salarios

Uno de los principales hallazgos del estudio es la creciente brecha entre lo que ofrecen las empresas y lo que esperan los trabajadores. Solo el 29% de los profesionales se declara conforme con su salario, mientras que siete de cada diez lo consideran insuficiente.

Además, el 58% asegura que exigiría un aumento superior al 20% para cambiar de empleo. Del lado empresario, en cambio, apenas el 8% prevé otorgar incrementos de esa magnitud, mientras que un 40% planea ajustes en línea con la inflación.

Para el 70% de las compañías, las pretensiones salariales de los candidatos están fuera de presupuesto, lo que dificulta los procesos de contratación.

No obstante, el informe advierte que la remuneración dejó de ser el único factor decisivo por la cual un profesional permanecería en una empresa. Más del 50% de los profesionales afirma no encontrar oportunidades de desarrollo en su empleo actual, lo que impulsa la intención de cambio.

En este sentido, el 94% de los candidatos busca propuestas personalizadas que incluyan beneficios de salud, esquemas de trabajo flexibles, vacaciones y bonos. La modalidad también es clave: el 78% rechaza posiciones 100% presenciales y privileguan el trabajo híbrido o remoto.

Sin embargo, el 71% de las empresas continúa ofreciendo paquetes estandarizados, lo que profundiza la desconexión con las expectativas del talento.

Escasez de talento

La demanda de talento se concentra en áreas como Finanzas, Logística, Ingeniería, Ventas, Marketing, Recursos Humanos, Salud y Tecnología. Aun así, el 35,4% de las organizaciones reconoce dificultades para encontrar profesionales con las habilidades técnicas requeridas.

Más allá de los conocimientos específicos, las empresas valoran cada vez más perfiles que combinen expertise técnico con visión estratégica, capacidad analítica y habilidades blandas como liderazgo, adaptabilidad y autonomía.