Quién es Virginia Gamba y por qué podría ser la argentina más influyente del mundo

Virginia Gamba estuvo este martes por la tarde en la UNCuyo disertando sobre su vida y los momentos más importantes de su carrera que la llevaron hoy a buscar presidir la ONU. La periodista y diplomática no se guardó secretos en la charla “Postales de vida, un largo camino hacia la paz”.

Virginia Gamba tiene 72 años y nació en Buenos Aires. Su infancia se repartió entre Bolivia y Perú. Estudió en Suiza, España y Reino Unido. Tiene dos títulos universitarios y habla cuatro idiomas.

Fue periodista, docente pero su impacto social llegó con su carrera internacional. Virginia Gamba fue secretaria-general adjunta, jefa del Mecanismo Conjunto de Investigación de Siria (resoluciones 2235 y 2319) y trabajó como adjunta del Alto Representante para Asuntos de Desarme y Directora de la Oficina de Asuntos de Desarme.

En las Naciones Unidas se desempeñó como directora del Programa de Desarme y Resolución de Conflictos en el Instituto de Investigaciones sobre Desarme de las Naciones Unidas en Ginebra (1992-1996) y en abril el Secretario General de la ONU la nombró representante Especial del Secretario General sobre los Niños en los Conflictos armados. En 1995 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

Actualmente, está en carrera para presidir la Secretaría General de Naciones Unidas como precandidata independiente aunque necesita de más apoyos internacionales porque el mes pasado perdió el respaldo de Maldivas. De concretarse su candidatura y salir electa, podría ser la argentina más influyente del mundo.

Reflexiones sobre la vida

Durante la charla, Virginia Gamba recorrió los momentos más importantes de su vida. Recordó la opulencia de su primera infancia en la que no pasó necesidades económicas y cómo la pérdida de la fortuna familiar la obligó a tomar las riendas de su vida.

“Todo en mi vida fue accidental hasta que a los 27 años tomé el control. No podía vivir asustada ni estar a la merced de la vida. Ahí entendí que cada cosa que pasaba la tenía que aceptar y hacer de la mejor manera aunque no me gustara”, dijo.

Virginia Gamba (3) Virginia Gamba quiere ser Secretaria General de Naciones Unidas. Julieta Caballero -MDZ

“Fui secretaria, traductora, vendí bulones en Perú, fui profesora. Me crié con una familia muy pudiente y luego mi papá perdió su fortuna. A los 20 años tuve que salir a trabajar y a esa edad me subí a un subte por primera vez. No le tengo miedo a nada”, agregó.

En cuanto a su recorrido profesional destacó la importancia de dejar huella. “Soy el producto de los libros que leí y mi carrera es producto de los libros que escribí porque alguien me leyó y me ofreció un empleo. Así surgieron proyectos, ideas. Me gusta el manejo de crisis”, compartió ante la mirada atenta de un auditorio de 50 personas entre las que estaba el exgobernador Arturo Lafalla.

“Hay que saber arriesgar, todos quieren arriesgar con la certeza de ganar. Pero hay que aceptar la posibilidad de perder”, cerró.