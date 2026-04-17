Por qué la argentina Virginia Gamba aún tiene chances en Naciones Unidas

La experta en diplomacia internacional Virginia Gamba llegó a ser candidata para competi en la nueva elección para ocupar la secretaría general de las Naciones Unidas debido a la postulación que presentó como estado miembro Maldivas, un conjunto de islas de Asia en el remoto Océano Indico.

Pero todo acabó cuando el mismo estado miembro de Naciones Unidas retiró la postulación de Virginia Gamba para el máximo cargo del organismo internacional.

La extensa serie de conflictos bélicos en curso hoy colocan a la ONU en una crisis como nunca atravesó en su historia. La extensa serie de conflictos bélicos en curso hoy colocan a la ONU en una crisis como nunca atravesó en su historia.

La política internacional metió la cola en esta ahora candidatura fallida. Mientras, la diplomática de larga trayectoria llegará a Mendoza el próximo 28 de abril. Presentará su libro biográfico "En la cuerda floja", en el CICUM de la Universidad Nacional de Cuyo.

Desde Londres, la casi desconocida en el país, aseguró que "no es cierto que yo no concurso al cargo. Yo no me retiré. Maldivas me retiro lan ominación maldivas por presiones ocultas".

Y en una lucha quijotesca, amplió la situación: "Me dieron la opción de retirarme. Y pese al retiro de mi postulación por Maldivas, por presión de terceras partes, yo sigo en carrera. Y ya hay otros países interesados en nominarme".

Explicó que "pueden entrar mas candidatos hasta Julio. Lo que pasa en el mes de abril es solo la primera parte de los diálogos interactivos con la Asamblea General. No es la ultima instancia".

Y plena de convicción, dijo que "volveré a ser candidata si Dios quiere. No me retiré. Vuelvo a ser precandidata".

Su visita a Mendoza aclarará mejor la situación del organismo internacional.

Virginia Gamba libro Contra viento y marea y luchando con un poder global, la argentina Virginia Gamba sostiene que volverá a pelear el máximo puesto en la ONU.

Virginia Gamba

La guerra en Irán es el motivo central del cambio de rumbo radical que frustró las aspiraciones de sucesión de Virginia Gamba. Una paradoja. ¿Por qué? Porque antes de jubilarse en la ONU ella ocupó puestos muy importantes en el trabajo de la organización respecto al control de armas, el desarme y desmovilización, así como por la defensa de los niños en contextos de conflictos armados.

En tiempos de guerra se cotizan las personas a favor de la paz. Pero eso es un sueño, acaso una utopía. En tiempos de guerra se cotizan las personas a favor de la paz. Pero eso es un sueño, acaso una utopía.

Y la evidencia última es que la candidata más independiente fue descabezada en el penúltimo peldaño. La historia no parece terminar tan fácil para quienes presionaron contra su postulación.

La Argentina como país tenía con ella aspiraciones por partida doble: por un lado, la candidatura que sigue en marcha de Rafael Grossi; y por otro andarivel, Virginia Gamba. En suspenso expectante.

El pasado 25 de marzo de 2026, sin embargo, la Misión Permanente de las Maldivas (el país que la había postulado originalmente) notificó oficialmente a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el retiro de su nominación.

¿Cuál fue la explicación oficial de ese retiro?

No hubo un comunicado detallado sobre las razones políticas profundas. Pero muchos analistas internacionales coinciden en que esta "salida" se produjo en un contexto de reacomodamiento de apoyos dentro del bloque de países que buscan una representación específica para la región latinoamericana, incluyendo la gravitante influencia de Estados Unidos.

Rafael Grossi El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, suma más chances para ser elegido al frente de la ONU.

Rafael Grossi

En el eje polémico entre Trump y Milei, con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en una sombra cada día menos oscura, el candidato postulado por Argentina, el compatriota Rafael Grossi, pareciera ser un punto de coincidencia para ponerse al frente de las Naciones Unidas.

Y a decir verdad, con el anuncio de salida de Virginia Gamba del proceso electivo, el actual titular del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) Rafael Grossi, sumaba fuerza y evitaba una dispersión en los votos que emiten los países que integran la Asamblea General.

Fuentes diplomáticas del Palacio San Martín no niegan que hubo presiones para obligar el retiro de la postulación de Gamba.

La Cancillería no ha participado de forma oficial en esta exclusión, la que se perpetró a último momento, bajo sospecha, en el paso enrevesado de Maldivas. Nadie oculta que Maldivas se desdijo en menos de 2 meses. Pero...

Cuando los diplomáticos dicen ni, que es casi su especialidad, siempre están más cerca del sí que del no. Cuando los diplomáticos dicen ni, que es casi su especialidad, siempre están más cerca del sí que del no.

En el caso Virginia Gamba se desnuda que todo es, fue y será, política. Y que debe desconfiarse de aquellos que declaman que no les interesa la política. Suelen ser los más codiciosos.

Más allá de cualquier especulación quién sea electo en junio próximo al frente de las Naciones Unidas ingresará en el peor momento del organismo desde su creación: descrédito global, nula influencia, burocracia premium, confianza cero.

Una muestra del descrédito es que el actual secretario general António Guterres declaró, hace menos de un mes a la prestigiosa publicación politico.eu, que existen "motivos razonables" para creer que ambas partes en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán podrían haber cometido crímenes de guerra.

Y afirmó: "Si se producen ataques contra Irán o desde Irán contra infraestructuras energéticas, creo que existen motivos razonables para pensar que podrían constituir un crimen de guerra".

Foto: António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas. La sucesión de António Guterres, actual Secretario General de Naciones Unidas, deja al descubierto otra "guerra".

Naciones Unidas

La ONU ya publicó el calendario oficial para los diálogos interactivos con "entrevistas" de los candidatos con los Estados miembros. Virginia Gamba ya no figura en la lista corta. Pero ella lo explica mejor.

Por ahora, tras la caída de su candidatura, quedan 4 candidatos oficiales que se presentarán ante la Asamblea. Esto ocurrirá la semana que viene. Y así queda la nómina de los que sí corren.

Rafael Grossi, el actual director del OIEA sigue firme y es uno de los grandes favoritos. Se presenta al diálogo el 21 de abril.

La ex mandataria de Chile Michelle Bachelet, y a pesar que el gobierno de Kast le quitó el apoyo, mantiene su candidatura con el respaldo de México y Brasil. Ella también expone el 21 de abril.

Rebeca Grynspan, de Costa Rica, y actual secretaria general de la UNCTAD, el organismo que trata el Comercio y el Desarrollo de la ONU, expondrá los motivos de su candidatura el 22 de abril.

Y finalmente Macky Sall, el expresidente de Senegal, el único candidato no latinoamericano por ahora, también será examinado el mismo día.

La sucesión por el sillón de António Guterres es otra guerra. No hay misiles ni armamento. Pero como en la otra, la política domina el paisaje.

La ex canciller de Argentina Susana Malcorra, activa en una organización dedicada a la promoción de diplomáticas, declaró: "Creo que una mujer en ese puesto cautivaría la imaginación del mundo. El simbolismo crearía una nueva dinámica y representaría una nueva oportunidad para muchos. Dicho esto, una mujer no es la solución mágica. Necesitará estar rodeada de un equipo sólido, algo que las mujeres reconocen fácilmente, sabiendo que no pueden hacerlo todo solas".

Por lo descripto en este informe, la ONU no engancha la onda. Todavía. Pero es cuestión de no perder la esperanza.

ONU

En declaraciones exclusivas desde Londres, Gamba hizo comentarios muy optimistas acerca de su objetivo en la ONU. Y comentó que "en los meses de julio y agosto algunos de los candidatos se retirarán".

Reafirmó que este año hay confusion porque ahora los candidatos solo pueden entrar en carrera si son nominados por algún Estado. Ese estado puede retirar la nominacion cuando quiera: por eso la confusion.

"Pero yo no opté por retirarme. Sigo en carrera como precandidata esperando alguna otra nominacion. Hay cuatro paises que estan interesados, así que estoy segura que para fines de abril o comienzos de mayo seré otra vez candidata formal", sentenció.

Anticipa que también habrán más candidatos. "Creo que Maria Fernanda Espinosa Garcés de Ecuador es precandidata como yo. Y está buscando nominador. Nada termina hasta que el candidato en sé se de por vencido. Yo no haré eso nunca".

Seguramente habrá más novedades alrededor de un puesto que podría ser clave en la configuración del escenario mundial tan dinámico y desconcertante, como el actual.