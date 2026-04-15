Ni Messi ni Milei: quién es el argentino elegido entre los 100 más influyentes por la revista Time

En un año donde la política y el deporte argentino suelen acaparar los titulares internacionales, la revista Time ha sorprendido al elegir a un diplomático de carrera como el argentino más influyente del mundo en 2026. Rafael Mariano Grossi , titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) , integra la exclusiva lista de los 100 líderes globales, compartiendo espacio con jefes de Estado y figuras de primer nivel mundial.

La elección de Grossi no es casual. Su labor ha sido fundamental para evitar desastres atómicos en medio de las guerras que sacuden al siglo XXI. El editor general de Time, Karl Vick, destacó la capacidad del argentino para mantener abiertas las puertas de las potencias incluso cuando la gobernanza mundial parece resquebrajarse.

Entre los hitos que definieron su inclusión en la lista de Líderes Políticos Globales se encuentran:

Grossi, nacido en Buenos Aires en 1961, es el primer latinoamericano en liderar el OIEA y su gestión lo ha catapultado como uno de los principales candidatos a Secretario General de la ONU . El diplomático sostiene una visión crítica sobre el estado actual de los organismos internacionales.

Tratado de No Proliferación: Su firmeza al declarar las violaciones de Teherán al tratado ha sido clave para la seguridad internacional.

Crisis en Irán: El diplomático ha sido el eje central de la supervisión del programa nuclear iraní, enfrentando tensiones extremas tras los ataques israelíes y estadounidenses a instalaciones clave en 2025.

Zaporiyia (Ucrania): Tras la toma de la planta por tropas rusas, Grossi encabezó personalmente los equipos de inspección para evaluar daños y asegurar la refrigeración del núcleo, logrando el consenso de ambas partes en conflicto.

Rafael Grossi OIEA dpa DPA

"Si observamos Gaza, Sudán del Sur, el Cáucaso, India, Pakistán y Camboya, el denominador común es la ausencia de las Naciones Unidas. Esto no puede continuar", señaló Grossi, subrayando la necesidad de una ONU más activa y presente.

Egresado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina y con una maestría en Ginebra, Grossi ha dedicado su vida al desarme. Antes de asumir la dirección del OIEA en 2019, presidió la Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación Nuclear en 2020 y ocupó cargos jerárquicos que le permitieron supervisar programas nucleares en todo el mundo.

Hoy, su tarea más urgente es evaluar el estado de las capacidades nucleares iraníes tras los recientes ataques, una misión técnica y política que, según la revista Time, lo convierte en el actor imprescindible para garantizar la paz atómica en un mundo al borde del enfrentamiento total.