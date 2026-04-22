El turismo en la Argentina representa sólo una pequeña porción del PBI y está lejos del promedio mundial

El turismo en Argentina tiene un peso menor en el PBI nacional que la mayor parte de los países del mundo y una participación muy pequeña en el escenario global, pese a contar con recursos naturales y culturales significativos.

De acuerdo con el relevamiento del sitio Argendata , de la Fundación Fundar , el turismo representó en 2022 el 1,7% del PBI argentino, una proporción inferior al promedio mundial. Este indicador contempla únicamente el consumo turístico realizado en el país por turistas nacionales y extranjeros, aunque si se observa el valor agregado bruto de la industria, la participación económica del sector aumenta al 4,4%.

Aún así, en términos comparativos, el país se ubica en el puesto 110 sobre 125 naciones en cuanto a la relevancia del turismo dentro de su economía.

Esta posición contrasta numerosos países donde el turismo tiene mayor incidencia económica. En economías comparables a la Argentina, como Croacia, Portugal o México, el sector supera ampliamente el 8% del PBI, mientras que en destinos altamente especializados —como Aruba o Islas Vírgenes— puede exceder el 20%.

A nivel global, la participación de Argentina en el turismo internacional también es pequeña. En 2024, el país concentró apenas el 0,4% de las llegadas de turistas internacionales, un valor aun menor al de décadas pasadas, lo que refleja una pérdida de relevancia relativa en el escenario mundial tras haber alcanzado cerca del 0,9% entre las décadas de 1960 y 1980.

Bajo índice de turismo receptivo

El informe marca un dato aún más preocupante, estos números pobre se dan en un contexto de fuerte expansión del turismo global. Mientras que desde 2010 la cantidad de turistas internacionales creció 53%, en Argentina se registró una caída del 2%.

En términos de ingresos, la participación también es reducida. Argentina percibió en 2024 cerca de US$ 5.000 millones por turismo receptivo, lo que equivale al 0,29% de los ingresos turísticos mundiales y la ubica en el puesto 57 sobre 149 países. Estos números alcanzaron no obstante a posicionar este sector como el sexto complejo exportador del país, con una participación del 5,5% del total.

De todas formas, se observa un déficit estructural en la balanza turística. Los gastos de los argentinos en el exterior superan de forma sostenida los ingresos por turismo receptivo. Entre 2016 y 2024, el déficit promedio anual fue de aproximadamente US$ 3.000 millones.

A nivel regional, el país se encuentra entre los principales receptores de turistas en América del Sur. Con 6,6 millones de visitantes internacionales en 2024, integra el grupo de mayor flujo junto con Brasil y Colombia. Sin embargo, la región en su conjunto representa solo el 2,5% del turismo mundial, muy por debajo de otras áreas como Europa o Asia-Pacífico.