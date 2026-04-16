Este rincón del Caribe parece irreal: lo que no te cuentan de este paraíso

Es impactante. Arena blanca, agua turquesa y silencio total. El Archipiélago Los Roques es uno de los destinos más impresionantes del Caribe . Pero detrás de sus paisajes perfectos hay datos que pocos conocen. Naturaleza pura y turismo en crecimiento. Un paraíso de Venezuela en la Tierra.

Este parque nacional fue creado en 1972 y reúne más de 300 islas y cayos. Es uno de los arrecifes mejor conservados del Caribe . Sus aguas claras y poco profundas permiten ver peces, corales y estrellas de mar sin esfuerzo.

La única isla habitada es Gran Roque. Tiene unos 1200 habitantes y calles de arena. No hay grandes hoteles ni discotecas. El turismo se basa en posadas pequeñas y excursiones en lancha hacia cayos vírgenes.

Entre los lugares más buscados están Cayo de Agua, Crasquí y Francisquí. Playas sin construcciones, agua cálida todo el año y viento constante que suaviza el calor.

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El clima es estable, con una media cercana a 27 grados y pocas lluvias. Esto lo vuelve un destino activo casi todo el año. Actividades como snorkel, kitesurf y pesca deportiva atraen visitantes de todo el mundo.

En los últimos años, el turismo creció. Venezuela superó el millón de visitantes anuales y Los Roques es uno de los puntos más elegidos. Además, es considerado uno de los lugares más seguros dentro del país para viajeros.