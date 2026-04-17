El dilema futbolero de Jero Freixas llega a Mendoza en una nueva campaña turística

El humorista e influencer Jero Freixas es el protagonista de un nuevo video promocional de Mendoza que, bajo el lema “Manso destino”, construye una historia basada en su perfil futbolero y familiar, en el marco del Mundial y con un guion que retoma uno de los dilemas más reconocibles de su contenido en redes sociales.

La pieza presenta a Freixas como un fanático que desea asistir al Mundial, impulsado también por su admiración por Lionel Messi, en lo que será su última participación en el torneo.

Sin embargo, la historia introduce un conflicto: su esposa, Josefina de Cabo, está embarazada y con fecha de parto prevista para el mismo período, lo que lo obliga a resignar el viaje. Sin viaje al Mundial, aparece el giro narrativo: Josefina toma la iniciativa y organiza un viaje sorpresa a Mendoza .

En el video se puede ver a la famosa pareja en un restaurante de Mendoza. Jero da el puntapié con un “qué bien Mendoza”, a lo que Jose agrega: “Acá deben tener cuatro estrellas. O cuatro”, lo que desata termina sacando el hincha que su esposo lleva adentro.

“¿Cuatro estrellas? ¿Te imaginás cuatro estrellas?”, comienza a preguntarse Jero, ilusionado. Su esposa intenta calmarlo, sin lograrlo: “Pero me decís cuatro y me ilusiono. Por otro lado no la quiero mufar”, sigue reflexionando.

"Manso destino": Mendoza lanzó un video con Jero Freixas como protagonista “Manso destino”: Mendoza lanzó un video con Jero Freixas como protagonista

Humor, fútbol y promoción turística

De esta manera, el video utiliza el universo del humorista -centrado en el fanatismo futbolero y la vida cotidiana- para desarrollar una historia que desemboca en la promoción de Mendoza como destino. "Ya se palpita la pasión", tuiteó el gobernador Alfredo Cornejo.

La campaña se inscribe en el concepto “Manso destino” y vincula el contexto mundialista con una propuesta protagonizada por Freixas y su familia, manteniendo el tono humorístico que lo caracteriza.