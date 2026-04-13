Crecieron los gastos de argentinos en Chile y Brasil por turismo y tours de compras

Las compras de argentinos en Chile aumentaton un 34% según datos de Prex y en Brasil creció el ticket promedio.

El gasto de los argentinos en Chile y Brasil creció en los últimos fines de semana largos. La combinación de precios competitivos, tipo de cambio favorable y facilidades de pago digitales impulsó un fuerte crecimiento tanto en la cantidad de viajeros como en el gasto en servicios turísticos.

Según un relevamiento de Prex, la billetera virtual del Banco Itaú que permite usar la red brasileña Pix, durante los fines de semana de marzo y Semana Santa se registró en Brasil una dinámica de menor cantidad de transacciones pero con tickets promedio más elevados y en Chile un crecimiento en las operaciones.

En el caso del gigante sudamericano, el comportamiento de consumo estuvo más orientado al turismo emisivo en destinos populares como Santa Catarina, Río de Janeiro y San Pablo con un aumento de gastos por operación, especialmente en rubros como entretenimiento y servicios vinculados al ocio. En el caso de Chile, en tanto, la lógica sigue asociada a los tours de compras.

Tours de compras Si bien en los últimos meses se observaron caídas en el flujo de viajeros en algunos pasos fronterizos, el consumo argentino en el país trasandino se vio impulsado por la brecha de precios en productos como indumentaria, tecnología y artículos para el hogar. Los datos de Prex evidencian que el uso del “Bolsillo CLP” —una herramienta para operar en moneda chilena— registró un aumento del 18% en la cantidad de usuarios y un crecimiento del 34% en las operaciones respecto del fin de semana largo de marzo. A su vez, el ticket promedio pasó de US$36,7 a 39,9, reflejando un mayor nivel de gasto por compra.

compras en Chile Turismo de compras de Argentinos en Chile. Publicada por Emol.com El detalle por rubros muestra que el consumo se concentró principalmente en deporte y vestimenta, supermercados, comida y transporte. En particular, el segmento de indumentaria y artículos deportivos creció un 64% en cantidad de operaciones.