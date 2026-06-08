La experiencia que obsesiona: dormir en tiny houses y domos en Mendoza

En Mendoza , cada vez más personas están dejando de elegir hoteles tradicionales para escaparse a tiny houses minimalistas , domos transparentes o refugios perdidos entre montañas y viñedos . El fenómeno crece especialmente durante el otoño y el invierno, cuando el frío, la nieve y los paisajes cordilleranos convierten esas estadías en una especie de fantasía cinematográfica.

La propuesta combina algo que hoy parece valer más que cualquier hotel cinco estrellas: silencio, privacidad y contacto real con el paisaje.

Dormir viendo la montaña desde la cama, despertarse rodeado de viñedos o mirar las estrellas desde un domo calefaccionado se volvió una de las experiencias más buscadas por parejas y turistas que llegan a Mendoza escapando del ritmo urbano.

Las tiny houses (mini casas diseñadas para aprovechar cada metro) nacieron como un movimiento arquitectónico sustentable, pero terminaron transformándose en un símbolo de otro tipo de turismo. Son pequeñas, sí. Pero justamente ahí está el atractivo. La mayoría tiene enormes ventanales, diseño minimalista, salamandras o estufas a leña, decks privados, y vistas abiertas al paisaje mendocino.

Muchas están ubicadas en lugares donde prácticamente no hay contaminación sonora ni visual. El objetivo no es llenar el día de actividades: es bajar la velocidad. Y eso parece estar seduciendo a una generación agotada del ruido permanente.

cinco cumbres Foto: Cinco Cumbres.

Los domos: dormir mirando las estrellas

Si las tiny houses apelan al minimalismo, los domos juegan directamente con la idea de experiencia inmersiva. Algunos tienen techos transparentes o paredes panorámicas que permiten ver: cielos estrellados, nevadas, amaneceres cordilleranos y tormentas de montaña sin salir de la cama.

En redes sociales, las imágenes de domos iluminados en medio de la oscuridad mendocina se volvieron una obsesión visual: mantas, fuego, vino y montañas funcionan como la postal perfecta del turismo emocional que hoy domina Instagram y TikTok.

Potrerillos y Valle de Uco lideran la tendencia

La mayoría de estos alojamientos aparece en escenarios donde el paisaje es protagonista absoluto. Potrerillos se convirtió en uno de los puntos más fuertes del fenómeno gracias a su cercanía con la ciudad, la montaña, el lago y el clima de refugio invernal.

Mientras tanto, Valle de Uco empezó a desarrollar propuestas más vinculadas al lujo silencioso tiny houses entre viñedos, domos premium y experiencias de desconexión total. La idea ya no es solamente hospedarse: es “habitar” Mendoza de otra manera.

La experiencia importa más que el alojamiento

Lo interesante es que muchas de estas escapadas funcionan casi como un antídoto contra la hiperconectividad. En varios alojamientos no hay televisión, la señal es limitada,y las actividades giran alrededor del fuego, el paisaje o el cielo nocturno. Algunas propuestas incluyen desayunos campestres, fogones, observación astronómica, baños al aire libre y cenas privadas.Todo pensado para desacelerar.

Los precios para pasar la noche en estos lugares arrancan desde los 80 mil pesos para dos personas y llegan a alcanzar los casi 400 mil dependiendo la zona y el lujo del lugar elegido.

zoen camps potrerillos Zoen Camps, un exclusivo complejo turístico en la costa norte del lago Potrerillos.

Por qué las redes sociales explotaron con estas escapadas

El crecimiento de tiny houses y domos no puede entenderse sin Instagram. Las imágenes de camas frente a montañas nevadas, jacuzzis exteriores, luces cálidas en medio de la montaña y desayunos con vista a los viñedos transformaron estos espacios en uno de los contenidos turísticos más virales de Mendoza.

Pero detrás de la estética hay algo más profundo: muchas personas empezaron a buscar experiencias pequeñas, íntimas y emocionalmente memorables en lugar de viajes masivos.

Dormir distinto también es una forma de viajar

La tendencia refleja además un cambio cultural en la forma de entender el turismo. Hoy, muchas personas ya no busca únicamente “visitar” un lugar. Quiere sentirlo. Por eso las tiny houses y los domos generan algo tan potente: permiten vivir Mendoza desde adentro, en silencio, con la montaña como escenario y lejos del ruido cotidiano.

Y quizás ahí esté la verdadera razón de su éxito, en tiempos donde todo parece acelerado, dormir perdido entre viñedos o bajo un cielo lleno de estrellas se convirtió en una forma de lujo que no necesita demasiado para sentirse extraordinaria.