El nuevo lujo en los viajes: qué es el travel designer y por qué se convirtió en tendencia a la hora de viajar

En los últimos años, comenzó a imponerse una nueva tendencia en el mundo del turismo : la del travel design . Aquellos viajeros que buscaban desconectarse y disfrutar de cada experiencia a pleno, sin preocuparse por reservas, planificación e itinerarios, comenzaron a considerar solicitar los servicios de los expertos que pudieran encargarse de esa parte “estresante” de cada viaje.

Lo que empezó como un servicio de “diseño” y planificación del viaje , desde el primer día, empezó a amplificarse, al punto de que, en la actualidad, también existe el servicio de concierge. A continuación, te contamos todo sobre esta tendencia.

El trabajo de un travel designer consiste en crear itinerarios personalizados según los intereses, estilo de vida y necesidades de cada cliente. Esto incluye desde escapadas boutique y lunas de miel, hasta viajes familiares y recorridos internacionales exclusivos. Cada propuesta se diseña de manera única, incorporando traslados, hoteles seleccionados, reservas estratégicas y recomendaciones curadas.

Cada vez son más los turistas que eligen viajar sin pensar en ninguna etapa de la planificación.

En este contexto se encuentra TRN Viajes, dirigido por Trinidad Negri. Su propuesta redefine el rol tradicional de las agencias, transformando la planificación en un servicio anticipado donde todos los detalles se resuelven antes de la necesidad del cliente. “No vendo viajes : diseño escenarios donde todo está resuelto antes de que el cliente lo necesite. Ahí es donde, para mí, empieza el nuevo estándar del lujo”, explicó Trinidad.

El diferencial de este tipo de servicio está en la anticipación. Cada elemento del viaje, desde alojamiento hasta actividades y traslados, se organiza previamente para asegurar que todo funcione sin contratiempos. Esta forma de trabajo busca que la experiencia de viaje se desarrolle de manera fluida, reduciendo el estrés y la carga de planificación.

Actualmente, el tiempo se considera uno de los bienes más valiosos, y delegar la organización de un viaje deja de ser un gasto extra para convertirse en una inversión en bienestar y tranquilidad. Los viajeros que contratan un travel designer no solo buscan llegar a un destino, sino disfrutar del proceso completo, sabiendo que cada detalle ya fue contemplado por profesionales.

El auge del travel design refleja un cambio en el concepto de lujo. La experiencia se centra tanto en lo visible como en lo que funciona de manera invisible: transporte coordinado, reservas aseguradas y actividades planificadas. Cada viaje se construye a medida, ofreciendo una experiencia adaptada a cada persona y sus preferencias.