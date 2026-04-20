Otoño en Chile: los destinos imperdibles para viajar desde Mendoza y disfrutar el cambio de estación

El otoño es, para muchos viajeros experimentados, la mejor época para recorrer Chile . Con menos turistas, temperaturas más amables y paisajes que se transforman por completo, esta estación ofrece escenarios ideales para viajar con calma, disfrutar la naturaleza y descubrir destinos que en verano o invierno se viven de otra manera.

Desde Mendoza , la cercanía geográfica convierte a Chile en una opción atractiva para escapadas cortas o viajes más extensos. Eso sí: antes de cruzar la cordillera, es fundamental seguir de cerca los comunicados oficiales sobre el estado de los pasos fronterizos, especialmente Paso Internacional Los Libertadores y Paso Pehuenche, ya que las condiciones climáticas otoñales pueden generar cierres temporarios o restricciones.

Uno de los grandes protagonistas del otoño chileno es el Parque Nacional Conguillío , en la Región de La Araucanía. Este parque combina araucarias milenarias, lagos de origen volcánico y senderos que, entre abril y comienzos de mayo, se cubren de hojas rojas, amarillas y ocres.

Es un destino ideal para quienes buscan caminatas de baja y media dificultad, fotografía de paisaje y contacto directo con la naturaleza, en un momento del año donde el clima acompaña y la afluencia turística es moderada.

Otoño sin multitudes en la zona central

Para quienes prefieren destinos accesibles desde las grandes ciudades chilenas, el Parque Natural Tricahue, en la provincia de Talca, se presenta como una excelente alternativa. Sus bosques de robles y quillayes cambian radicalmente de color hacia fines de mayo y junio, creando un paisaje otoñal intenso sin necesidad de recorrer grandes distancias.

Es una opción atractiva para escapadas tranquilas, con senderos señalizados y propuestas de turismo de naturaleza de bajo impacto.

El altiplano en otoño: otro tipo de belleza

En el norte chileno, el otoño no se expresa con hojas cayendo, pero sí con condiciones climáticas más estables para recorrer paisajes de altura. Las Lagunas Miscanti y Miñiques, dentro de la Reserva Nacional Los Flamencos, ofrecen postales imponentes: aguas intensamente azules, volcanes de fondo y fauna típica del altiplano.

Durante esta época, el acceso suele ser más sencillo que en pleno invierno, y las temperaturas permiten disfrutar del entorno con mayor comodidad.

Santiago en clave otoñal: una pausa urbana

Para viajes cortos o escapadas exprés, Santiago también tiene su encanto en otoño. El Parque Forestal, en pleno centro de la ciudad, se transforma con el cambio de estación: plátanos orientales teñidos de amarillo, senderos cubiertos de hojas y un clima ideal para recorrer la capital a pie.

Es una excelente opción para combinar naturaleza urbana, museos, gastronomía y paseos culturales.

rio-vista-parque-Guaiquivilo-scaled-1 Parque Natural Tricahue.

Viñedos dorados y turismo productivo

El otoño es tiempo de vendimia y el Valle del Elqui lo demuestra con paisajes únicos. Las parras adquieren tonos dorados y ocres que contrastan con el cielo despejado y los cerros áridos del norte chico chileno.

Además del atractivo visual, la zona invita a conocer destilerías de pisco, participar en degustaciones y explorar una faceta del turismo ligada a la producción local y la identidad regional.

Naturaleza profunda en la cordillera chilena

Otro destino que brilla en otoño es el Santuario de la Naturaleza Alto Huemul, en la cordillera de la región de O’Higgins. Sus bosques de robles centenarios -algunos con más de 300 años- ofrecen un espectáculo visual entre mayo y comienzos de junio, cuando el follaje se vuelve protagonista.

Es un lugar recomendado para viajeros que buscan silencio, paisajes montañosos y experiencias de turismo responsable.

Santuario de la Naturaleza Alto Huemul Santuario de la Naturaleza Alto Huemul.

Antes de viajar: un dato clave para mendocinos

Si bien el otoño es una estación ideal para cruzar a Chile, desde Mendoza es imprescindible consultar el estado actualizado de los pasos internacionales. Tanto el Paso Los Libertadores como el Paso Pehuenche pueden verse afectados por nevadas tempranas, vientos o trabajos de mantenimiento. Planificar con información oficial y flexibilidad en las fechas es la mejor forma de garantizar un viaje seguro y disfrutable.