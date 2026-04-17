Por qué hoy se celebra el Día del Malbec y cuáles son los eventos que no te podés perder

Cada 17 de abril, Argentina rinde homenaje a su cepa más emblemática: el Malbec , una variedad que no solo define el perfil vitivinícola nacional sino que también proyecta la identidad del país en los principales mercados internacionales.

La fecha remite a un hecho fundacional ocurrido en 1853, cuando la Legislatura de Mendoza aprobó la creación de la Quinta Normal de Agricultura, impulsada por Domingo Faustino Sarmiento y dirigida por el agrónomo francés Michel Aimé Pouget, quien introdujo al Malbec entre otras variedades europeas.

Desde entonces, esta cepa encontró en el suelo mendocino su máxima expresión y se consolidó como el varietal insignia de la vitivinicultura argentina, con reconocimiento global y un impacto económico, cultural y turístico indiscutido.

En 2011, Wines of Argentina, organismo encargado de la proyección internacional del vino argentino, instituyó el 17 de abril como el Malbec World Day . La iniciativa fue impulsada por Lis Clément, entonces responsable del área de Marketing y Comunicación, quien entendió que una fecha conmemorativa dedicada a esta variedad sería clave para consolidar al Malbec como uno de los grandes emblemas del vino nacional en los mercados globales.

El Malbec es la variedad más cultivada en Argentina: representa casi el 24% de toda la superficie cultivada, esto es unas 47.000 hectáreas.

La Noche de las Vinotecas: más de 600 espacios celebran al Malbec

Uno de los eventos centrales del calendario es La Noche de las Vinotecas, una iniciativa federal organizada por la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines (CAVA), con el apoyo del Fondo Vitivinícola y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).

En esta edición especial dedicada al Malbec, más de 600 vinotecas de todo el país abrirán sus puertas el 17 de abril, de 20 a 00 horas, con degustaciones, experiencias gastronómicas, música en vivo y descuentos de hasta el 50% en etiquetas seleccionadas. El objetivo: fortalecer el rol de las vinotecas como verdaderos difusores de la cultura del vino argentino.

plaza independencia

Mendoza, Capital Internacional del Vino, se viste de Malbec

Como Capital Internacional del Vino, la Ciudad de Mendoza despliega una agenda especial para celebrar el Día del Malbec. Durante la jornada, fuentes ornamentales y espacios emblemáticos como Plaza Independencia, Plaza Italia y la Peatonal Sarmiento se iluminarán de color rubí, evocando la identidad vitivinícola mendocina.

Además, el público podrá disfrutar de degustaciones al paso el mismo 17 de abril: de 11 a 12 en plaza Independencia y de 12 a 13 en la pérgola de la Peatonal Sarmiento.

Brindemos: historia, vino y experiencias sensoriales

La celebración continúa en la Sala del Vino del edificio municipal con la propuesta “Brindemos”, pensada tanto para mendocinos como para turistas. La actividad incluye una visita guiada por la Terraza Jardín Mirador Arq. Gerardo Andía, donde se recorre la historia del vino en Mendoza y el desarrollo de la vitivinicultura local, con especial énfasis en el sitio donde funcionó la primera Bodega Escuela.

El recorrido culmina con un brindis dedicado al vino argentino en la Sala del Vino, reafirmando el valor cultural de esta bebida nacional. Para participar hay que adquirir entrada ingresando aquí.

San Martín y el vino: una cata con historia

Otra de las propuestas destacadas es “San Martín y el vino”, una experiencia que combina patrimonio, aprendizaje y degustación. La actividad se realizará este viernes a las 19 horas en el Museo de Sitio Casa de San Martín, donde los participantes podrán disfrutar de una cata a ciegas inspirada en las prácticas del Libertador, en un entorno histórico único. Para participar hay que adquirir entrada ingresando aquí.

feria de vinos

Maipú celebra al Malbec con una feria internacional

Maipú se suma a los festejos con la Feria Internacional del Malbec, organizada en el marco del Malbec World Day, iniciativa creada por Wines of Argentina.

La celebración será el sábado 18 de abril, de 17 a 22 horas, en la Estación Gutiérrez, con entrada libre y gratuita. Participarán pequeñas bodegas, elaboradores locales y emprendedores gourmet, con degustaciones, venta de vinos, música en vivo, sorteos y actividades para toda la familia.

La agenda de Maipú se completa con propuestas culturales y de bienestar, como el V Ciclo de Yoga y Salud Mental, funciones de cine, teatro y un destacado tributo a Adele en el Teatro Imperial, consolidando un fin de semana donde el Malbec actúa como hilo conductor de una experiencia integral.

El Malbec en números: una cepa que define a la Argentina

Es la variedad más cultivada del país, con casi 47.000 hectáreas, lo que representa el 24% de la superficie vitícola.

El 85% del Malbec argentino se produce en Mendoza.

El 54% del vino que se consume en el mercado interno es Malbec.

3 de cada 10 litros exportados por Argentina corresponden a esta cepa.

Llega como varietal a 119 países, con fuerte presencia en Estados Unidos, Brasil y Reino Unido.

En el comercio electrónico, 4 de cada 10 vinos vendidos son Malbec.

Un brindis que trasciende fronteras

El Día del Malbec no es solo una efeméride: es una celebración de la historia, el trabajo, la innovación y la pasión que definen a la vitivinicultura argentina. Con propuestas a lo largo y ancho del país, el Malbec vuelve a ser protagonista de un brindis colectivo que une tradición y futuro, identidad local y proyección global.

Y lo que hay que tener presente es que si hay un vino que cuenta la historia de Argentina, ese vino es el Malbec.