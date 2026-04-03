Mendoza se quedó con el "Mundial del Vino" de Wine Spectator

En una final reñida contra la histórica región de Borgoña, el voto del público consagró a Mendoza como la ganadora de "The World Wine Bracket 2026".

Lo que comenzó como un desafío de redes sociales terminó en una verdadero logro para la vitivinicultura argentina. Mendoza se consagró campeona de "The World Wine Bracket", el certamen por eliminación directa organizado por la prestigiosa revista estadounidense Wine Spectator, tras vencer en la gran final a la región francesa de Borgoña.

El camino no fue sencillo. Inspirado en el "March Madness" del básquet universitario, el concurso enfrentó a las 16 regiones más influyentes del planeta. Mendoza, representando al Nuevo Mundo, fue dejando en el camino a gigantes como Napa Valley (EE.UU.) en cuartos de final y Stellenbosch (Sudáfrica) en semis, hasta llegar al duelo definitivo contra el peso pesado del Viejo Mundo.

El Malbec y Mendoza en lo más alto del podio La placa final publicada por la revista confirma que el público internacional reconoce a Mendoza no solo como un productor de volumen, sino como un destino de excelencia que compite de igual a igual con las cunas históricas de la viticultura europea.

La movilización en redes sociales, liderada por bodegas, referentes y los propios lectores de MDZ, fue el motor que permitió superar a Borgoña, una región con siglos de tradición que sucumbió ante el empuje de la Tierra del Sol y del Buen Vino.

IMG_0004 Mendoza logró el primer lugar en el concurso de Wine Spectator. Foto: IG Wine Spectator. Análisis: ¿Qué significa este triunfo para las exportaciones? Más allá del trofeo simbólico y la euforia en redes, esta victoria tiene una lectura económica profunda para la industria local. Wine Spectator es considerada la "biblia del vino" a nivel global; su audiencia está compuesta por los sommeliers, compradores de retail y críticos más influyentes del mercado norteamericano, el principal destino de nuestras exportaciones.