El increíble video en 3D que recrea Mendoza y rápidamente enamoró al mundo

Un video que se viralizó en cuestión de horas hace un recorrido aéreo por el parque General San Martín.

Un video hecho en 3D recorre el parque General San Martín y despertó la admiración de todos los internautas.

Un increíble video que recrea en 3D distintas partes de la Ciudad de Mendoza circuló en las últimas horas en redes y rápidamente se volvió viral. En una secuencia aérea se pueden apreciar distintos puntos del parque General San Martín con las montañas de fondo.

El video, de casi un minuto de duración, comienza su recorrido por la zona de los portones, donde se puede ver la columna de árboles de la Avenida del Libertador con sus copas nevadas. El recorrido se completa con una toma panorámica del gran pulmón verde de la Ciudad, pasando por sitios emblemáticos como el lago.

A lo largo de la secuencia se puede apreciar cómo se recrea de manera fiel cada detalle de un parque que combina colores propios de un follaje otoñal que ha recibido recientemente alguna nevada para engalanar el paisaje.

El archivo se viralizó en redes, donde cientos de internautas se asombraron por la belleza del paisaje mendocino. Tal fue la repercusión que hasta la vicegobernadora, Hebe Casado, lo reposteó.