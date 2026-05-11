Fuerte video: atacaron a un hombre con un martillo delante de su hijo en una violenta entradera

Cuatro delincuentes armados irrumpieron en una vivienda tras ingresar por el techo y atacaron a un hombre. Todo quedó en video.

Una familia de González Catán, en el partido de La Matanza, vivió una movida madrugada el viernes cuando cuatro delincuentes armados irrumpieron en su vivienda tras ingresar por el techo. Durante el asalto, el dueño de casa fue herido brutalmente con un martillo en la cabeza mientras su pareja y su hijo de apenas 4 años permanecían encerrados bajo amenaza.

El video de la entradera en González Catán El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la propiedad, que muestran cómo los sospechosos forzaron el acceso tras descender dede los techo. Una vez en el interior, los delincuentes exigieron con violencia "dólares y oro". Al no encontrar grandes sumas de dinero, atacaron al hombre con un martillo y lo maniataron en el piso mientras revisaban el inmueble.

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Tras el robo, la policía logró detener a dos de los asaltantes, adolescentes de 14 y 16 años, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Matanza,. Los otros dos integrantes de la banda permanecen prófugos y están siendo buscados por los investigadores.