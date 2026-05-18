Cientos de personas desfilaron con sombrero: dónde fue, por qué, y todas las fotos de esta curiosa situación

El World Hat Walk en Mendoza reunió a más de 350 personas en una caminata con sombrero por el Parque San Martín. ¡Mirá todas las fotos en la nota!

No te pierdas la galería de fotos de una jornada totalmente diferente, al final de la nota. Fotos: Maru Mena.

El domingo 17 de mayo, en el marco de una iniciativa global que reúne a miles de personas en más de 100 ciudades alrededor del mundo, se llevó a cabo la segunda edición del World Hat Walk en Mendoza, una caminata colectiva donde el único requisito era unirse con un sombrero de cualquier tipo.

El evento, que promueve la moda y también el cuidado de la piel junto con la protección solar, convocó a más de 350 personas que se dieron cita a las 11 de la mañana en los Portones del Parque General San Martín para recorrer uno de los espacios más emblemáticos de Mendoza y finalizar en el Museo Moyano, donde los esperaban exposiciones de sombreros y diseño con identidad local, una feria de emprendedores, espacios de encuentro, activaciones de marcas y hasta degustaciones de café, vino y chocolates.

Hat Walk Mendoza (5) Más de 350 personas con sombrero recorrieron el Parque San Martín. Maru Mena/MDZ Un sombrero y actitud total: la palabra de la organizadora Noe Roldán, diseñadora y la organizadora del evento en Mendoza, explicó en diálogo con MDZ que la primera edición de la Hat Walk había sido una experiencia de prueba donde no sabían muy bien qué iba a pasar, pero que la convocatoria los sorprendió muchísimo y durante todo el año recibió mensajes de gente preguntando cuándo vendría la nueva caminata.

"Hoy tuvimos unos 500 inscriptos, impresionante, a diferencia del año pasado que hubieron 200 inscriptos y 350 personas participaron, este año en la caminata somos más de 350 personas", contó Noe, destacando que la energía colectiva era hermosa y que, a pesar de que el clima venía complicado, el día se presentó divino, con el paisaje típico del otoño mendocino. Cabe destacar que Mendoza fue el cierre mundial del evento (que ya había sucedido en más de 120 lugares), por lo que se generó una expectativa especial debido a la exposición que esto significaba.

Hat Walk Mendoza (7) La segunda edición del World Hat Walk en Mendoza superó todas las expectativas. Maru Mena/MDZ La caminata fue un plan perfecto para disfrutar al aire libre solo, con amigos, en familia o con quien cada uno quisiera, poniendo a Mendoza dentro de un circuito cultural global que la ubicó a la altura de grandes capitales mundiales, en una oportunidad para mostrar quiénes son y cómo viven la cultura desde su territorio.