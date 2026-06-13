Una reconocida bodega invita a descubrir los secretos de un famoso valle

En la puerta de las vacaciones de invierno y la llegada de este fin de semana largo, la bodega presenta una agenda exclusiva en estos valles.

Con la llegada de un nuevo fin de semana largo, Bodega El Esteco se posiciona como el destino imperdible para quienes buscan conectar con la naturaleza, la historia y la excelencia enológica en el corazón de los Valles Calchaquíes.

Noches magicas Noches mágicas en bodega El Esteco. En un entorno privilegiado a 1700 msnm, la bodega presenta una propuesta de turismo de alta gama, destacando su nueva y exclusiva experiencia de degustación vertical: "Entre Añadas".

El protagonista de la bodega: "Entre Añadas" Esta experiencia es, sin duda, la joya de la temporada. "Entre Añadas" no es solo una cata; es una invitación a viajar en el tiempo. A través de un recorrido meticuloso por cosechas anteriores, los visitantes descubren la complejidad, elegancia y carácter que solo la altura y el paso del tiempo pueden otorgar a nuestros vinos.

Es una actividad exclusiva diseñada para quienes desean profundizar en el legado de El Esteco, entendiendo que la excelencia no solo reside en nuestra tierra, sino en la paciencia y el saber esperar.

Cuándo: Todos los viernes a las 11:00 am (requiere reserva previa).

Qué incluye: Una degustación vertical de 3 añadas diferentes de dos de nuestras etiquetas más icónicas (sujeto a disponibilidad). Entre Añadas - 2 Entre añadas, la propuesta vedette de la bodega. - Es una actividad íntima y exclusiva, limitada a un máximo de 10 personas para garantizar una experiencia personalizada y profunda.