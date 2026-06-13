Una reconocida bodega invita a descubrir los secretos de un famoso valle
En la puerta de las vacaciones de invierno y la llegada de este fin de semana largo, la bodega presenta una agenda exclusiva en estos valles.
Con la llegada de un nuevo fin de semana largo, Bodega El Esteco se posiciona como el destino imperdible para quienes buscan conectar con la naturaleza, la historia y la excelencia enológica en el corazón de los Valles Calchaquíes.
En un entorno privilegiado a 1700 msnm, la bodega presenta una propuesta de turismo de alta gama, destacando su nueva y exclusiva experiencia de degustación vertical: "Entre Añadas".
El protagonista de la bodega: "Entre Añadas"
Esta experiencia es, sin duda, la joya de la temporada. "Entre Añadas" no es solo una cata; es una invitación a viajar en el tiempo. A través de un recorrido meticuloso por cosechas anteriores, los visitantes descubren la complejidad, elegancia y carácter que solo la altura y el paso del tiempo pueden otorgar a nuestros vinos.
Es una actividad exclusiva diseñada para quienes desean profundizar en el legado de El Esteco, entendiendo que la excelencia no solo reside en nuestra tierra, sino en la paciencia y el saber esperar.
Cuándo: Todos los viernes a las 11:00 am (requiere reserva previa).
Qué incluye: Una degustación vertical de 3 añadas diferentes de dos de nuestras etiquetas más icónicas (sujeto a disponibilidad).
- Es una actividad íntima y exclusiva, limitada a un máximo de 10 personas para garantizar una experiencia personalizada y profunda.
Otras experiencias para vivir la magia de los Valles
Para aquellos que buscan alternativas diversas para disfrutar durante el fin de semana largo, El Esteco ofrece una agenda variada que combina el paisaje con el placer sensorial:
-
Noche Mágica: Una propuesta inédita bajo el cielo más límpido del país. Incluye un recorrido por la bodega y viñedos, seguido de una degustación acompañada de un fogón y gastronomía regional (trío de empanadas y picada) para disfrutar de los vinos bajo la luz de miles de estrellas.
Rutas de Altura: Una aventura a caballo por el corazón de los viñedos, ideal para conocer la bodega desde una perspectiva única, culminando con una degustación y tabla de quesos regionales. Disponible el primer miércoles de cada mes.
- Visitas y Degustaciones: Contamos con opciones de recorridos guiados y selecciones de etiquetas premium, como "Terroir" y "Selección de Extremos", que permiten explorar la diversidad de nuestros suelos y la influencia de la altura.
Información Útil para el Visitante: Para asegurar su lugar en estas experiencias, las reservas deben realizarse con antelación a través del portal oficial. Los invitamos a hospedarse en nuestro Hotel Patios de Cafayate, donde el casco original de la finca de 1892 ofrece una experiencia de descanso inmersa en los mismos viñedos que dan origen a nuestros vinos.
Para más información, por favor contactar a través de nuestros canales oficiales:
-
Web: elesteco.com.ar
-
Teléfono: (+54) 03868 422496
WhatsApp: 3868414262