Turismo LGBTQ+ en Mendoza: brillo, libertad y comunidad en la capital del vino

La provincia de Mendoza ha logrado consolidar una identidad propia dentro del mapa internacional de la diversidad, posicionándose actualmente como el tercer destino nacional más relevante para el segmento LGBTQ+ . Este crecimiento no es azaroso; responde a una infraestructura que combina la excelencia de nuestros vinos con una oferta de hospitalidad diseñada bajo códigos de pertenencia específicos. En este escenario, la capital mendocina emerge como un refugio donde la libertad y el estilo se entrelazan.

El posicionamiento de Argentina en el mercado global ha experimentado fluctuaciones, ocupando en la actualidad el puesto 18 del ranking mundial de países más amigables para el turismo de esta comunidad, tras haber liderado los primeros puestos años atrás junto a naciones como España y el Reino Unido. Mendoza, siguiendo la estela de Buenos Aires, ha sabido captar este flujo de visitantes, especialmente a través de hitos culturales de gran escala. La Vendimia Para Todos es el ejemplo más contundente, un evento que anualmente atrae a miles de turistas internacionales.

Originalmente concebida como la Fiesta de la Vendimia Gay, la Vendimia Para Todxs es hoy un acontecimiento central en la agenda cultural de Mendoza que celebra la diversidad y la identidad de la comunidad LGBTQ+ . Con más de 30 años de historia, este espectáculo de alto nivel artístico incluye la elección de los Reyes de la Vendimia Para Todxs y ha sido declarado de Interés Turístico Nacional, consolidándose como uno de los momentos de mayor visibilidad y orgullo para el colectivo en el marco de la fiesta máxima de los mendocinos.

La demanda actual se inclina hacia propuestas que trascienden el turismo convencional. Los denominados viajes grupales full gay representan una tendencia en alza, enfocada en hombres que buscan entornos de socialización exclusiva. Estas travesías están diseñadas para alinear servicios y preferencias desde el momento del traslado, permitiendo que personas de todos los puntos del país que viajan sin compañía puedan forjar vínculos reales en un ambiente de absoluta comodidad. Sebastián Gabe, impulsor de la propuesta Amano desde Buenos Aires, señaló que esta iniciativa surgió tras detectar un agotamiento en los catálogos tradicionales de entretenimiento, muchas veces limitados a la noche y a los excesos.

Turismo LGBTQ+ en Mendoza (2) Uno de los grupos de turistas gays que lidera Sebastián Gabe, en uno de los viajes que hicieron a Mendoza. Foto: Instagram @amanoexperiencias

El factor emocional juega un papel determinante en la elección de estos itinerarios. Gabe le explicó a MDZ que el detonante de estas experiencias suele ser la soledad, la cual tiende a acentuarse con el paso de los años. El objetivo es que hombres con vivencias similares encuentren pares para conversar y disfrutar, construyendo amistades genuinas que incluso transforman realidades personales, como el hecho de no pasar festividades en soledad. "En estos más de 7 años llevamos unas 70 experiencias entre viajes y juntadas, y a Mendoza en ese periodo de tiempo hemos viajado 6 veces" detalló en una reciente entrevista. Desde que estos grupos arriban a la ciudad, el artista mendocino conocido como Mostrix ha oficiado como su anfitrión caracterizado con uno de sus personajes de fantasía, en el rol de guía por las calles de la ciudad con su particular e inédito "puti-tour" recorriendo puntos de interés para la comunidad, integrando divertidas anécdotas de su experiencia gay sumando recomendaciones específicas. En términos económicos, este perfil de viajero en la experiencia del líder de Amano, invierte entre $120.000 y $150.000 diarios, priorizando la calidad y la vivencia compartida por sobre el gasto masivo.

Turismo Gay en Mendoza Parte del recorrido con un grupo de turistas gays de Amano por las calles mendocinas en el año 2025. Foto: Instagram @amanoexperiencias

El despliegue de la cultura drag queen y la noche mendocina

El entretenimiento nocturno cuenta con pilares históricos que han definido la estética de la región durante décadas. Queen Disco, bajo la dirección de Ana Laura Nicoletti y su hermana Fernanda, se mantiene como un faro de la cultura drag local todos los sábados desde hace más de tres décadas. Ubicado en calle 25 de Mayo 318 de Guaymallén, el escenario de este espacio funciona como un laboratorio artístico constante, habiendo sido la plataforma de despegue para figuras que hoy brillan en mercados internacionales. Nicoletti habló con este medio y subrayó que “el show es el eje central de la disco”, atrayendo tanto a talentos emergentes como a celebridades de la talla de Moria Casán o Flavio Mendoza. Su espacio escénico es y ha sido un semillero de grandes artistas como la recordada Maverik, también Queen Kartajena que hoy trabaja en España o Charlotte Panassiti quien actualmente vive en Miami.

Copia de Diseño sin título (14) Max Drag y Gya Key, dos artistas drag queen del staff que brillan todos los sábados en Queen Disco. Foto: Instagram Queen

Otro lugar que también tiene un largo recorrido en la movida LGBTQ+, es sin duda La Reserva, el mítico pub aporta una visión multicultural y diversa, un bar alternativo ubicado en el corazón de la ciudad, calle Rivadavia 32. Enzo Furiasse, quien hoy lidera este espacio de 28 años de trayectoria, mantiene una programación de miércoles a sábados, que integra drad queen show y teatro, hasta sets de DJ en formato digital y analógico con vinilos. Esta apuesta por la calidad técnica y la performance en vivo asegura que el turista no solo encuentre una pista de baile, sino un espacio de apreciación artística, manteniendo vivo el legado de su fundador, Ricardo Bustos.

Turismo LGBTQ+ en Mendoza (3) La estética drag y el brillo escénico protagonizan las noches de la escena alternativa en Mendoza. Foto: Instagram La Reserva

En paralelo, fiestas como La Wan han logrado fidelizar al público por 8 años, quienes buscan la vibración del pop y el cachengue en locaciones que cambian según la temporada, lo que lo transforma en un evento itinerante que supo afianzarse en la agenda de entretenimiento de la comunidad LGBTQ+ , priorizando siempre la seguridad del asistente. Viko, DJ y capitán de la propuesta, manifestó a MDZ que “la premisa principal es divertirse en libertad, cómodos y con respeto, sentirse libres en la pista de baile”. Su noche siempre tiene show drag con enérgicos bailarines y según algunas fechas especiales producen temáticas, además de una cuidada selección musical cargada de hits.

Turismo LGBTQ+ en Mendoza (6) El show drag de La Wan hace vibrar al público junto a la catarata de hits de su DJ set. Foto: Cortesía La Wan

La propuesta de estilo de vida se extiende también a la luz del día, Christopher St. destaca como la única cafetería de especialidad y coctelería de autor que integra la inclusión laboral de la comunidad LGBTQ+ como eje de su servicio. Su propietario, Ramiro Arnulphi, ha diseñado un entorno donde la estética y la música construyen un espacio de libertad sin etiquetas para desayunos, almuerzos o cenas. Ubicado en pleno centro mendocino en calle Espejo 142, abre sus puertas todos los días.

Turismo LGBTQ+ en Mendoza (1) Cafetería y coctelería de autor en un espacio que fomentan la inclusión laboral. Foto: Cortesía @chph.ok

Cifras y perfiles: el balance de la temporada de verano 2026 en Mendoza

La Ciudad de Mendoza consolidó su liderazgo regional al cierre de la temporada estival 2026, respaldada por indicadores que confirman un flujo constante de visitantes atraídos por su oferta de servicios y estilo de vida. Según los registros del Observatorio Turístico municipal, obtenidos mediante encuestas en centros de atención y el Museo Casa de San Martín, se contabilizaron 11.030 turistas relevados a partir de un total de 3.671 encuestas. Del universo de visitantes, la presencia nacional fue mayoritaria con 7.198 personas provenientes principalmente de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, mientras que el segmento internacional sumó 2.392 viajeros, con Chile a la cabeza del ranking de procedencia, seguido por Brasil, Colombia, Francia, Perú y España.

Queen Mendoza tiene icónicos lugares nocturnos en los que el turismo perteneciente a la comunidad LGBTQ+ puede sentirse en libertad. Foto: Instagram Queen

En cuanto al perfil de quienes eligieron la capital mendocina, el relevamiento oficial detalló que el 39,7% de los turistas se desplazó en familia, un 33,7% lo hizo en pareja y un 16,4% viajó con amigos, evidenciando el carácter recreativo de la plaza. Esta solidez estadística no solo confirma la vigencia de Mendoza como uno de los lugares turísticos más dinámicos del país, sino que ofrece el marco perfecto para el crecimiento de nichos específicos como el turismo LGBTQ+. Con una infraestructura que garantiza seguridad, vanguardia y una red de experiencias diseñadas bajo códigos de pertenencia, la provincia consolida su estatus como el refugio predilecto para quienes buscan vivir su identidad con absoluta libertad.