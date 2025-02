"No entró la bala": para el Gobierno, la marcha LGBTQ+ no afectó a Milei, que sube en las encuestas

Para muchos, la marcha de la comunidad LGBTQ+ del sábado pasado en rechazo a los dichos del presidente Javier Milei en el Foro de Davos podía convertirse en el primer gran desafío del Gobierno en su segundo año de gestión. Sin embargo, una semana después, el discurso de la Casa Rosada, apoyado en una serie de encuestas favorables, es unificado y triunfal: "No entró la bala".

Tras la movilización de miles de personas en la Plaza de Mayo y distintos puntos del país, la primera reacción del Gobierno fue acusar una tergiversación de las palabras del líder libertario, que había recurrido en su discurso en el Foro Económico Mundial a un ejemplo de dos menores abusados por una pareja homosexual para cuestionar la ideología de género.

“A mí me da pena que sigan engañando a la gente, es muy parecido a lo que pasó con la marcha universitaria. Inventaron una mentira, editaron parte de mi discurso en Davos”, aquejó Milei en una entrevista grabada emitida el pasado lunes, donde sostuvo que "hicieron un fragmento, tomaron uno de los ejemplos de 14 segundos y le pusieron un remate de la parte final de ese bloque”. Sin embargo, tras ser consultado por lo que quiso decir, el mandatario ratificó su posición: “La ideología de género, llevada al extremo, conduce al abuso, por ende son pedófilos”.

La movilización convocada por organizaciones de la comunidad LGBTQ+ que desembocó en la Plaza de Mayo el sábado pasado.

En ese marco, luego de que una serie de encuestas señalaran una caída abrupta en la imagen digital del presidente y algunas voces del periodismo señalaran una potencial marcha atrás por parte de la tropa oficialista, el Gobierno puso en práctica el séptimo mandamiento de la doctrina libertaria transmitida por Javier Milei en la edición argentina de la Conferencia Política de Acción Conservadora: "Cuando el adversario canta retruco, nosotros cantamos quiero vale cuatro. Retroceder nunca, siempre acelerar y caminando hacia el fuego. La mejor defensa es siempre un buen ataque".

El miércoles pasado, cuando las repercusiones de la marcha del fin de semana todavía copaban la agenda, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sorprendió con un anuncio grabado donde comunicó que el Gobierno había decidido prohibir los traslados de cárceles por cuestiones de cambio de género y los tratamientos para cambio de género para menores de 18 años. Esa misma mañana, las portadas de todos los diarios del país comentaban la decisión del Ejecutivo de abandonar la Organización Mundial de la Salud. Quiero vale cuatro.

"No entró la bala muchachos, Milei no recula", comentó entre risas a MDZ un funcionario que recorre habitualmente los pasillos de Balcarce 50. "Las encuestas dan igual que antes, algunas incluso por arriba, mide 59 puntos", puntualizó la fuente.

El presidente Javier Milei durante la CPAC Argentina, donde remarcó que La Libertad Avanza "nunca retrocede".

Los datos de los que se jactan en Rosada provienen de sondeos realizados por consultoras como Aresco, de Federico Aurelio; Opinaia, dirigida por Juan Mayol y Valentín Nabel; y Giacobbe & Asociados. Las dos primeras tienen llegada directa al presidente.

Según la encuesta de Aresco, la imagen del presidente alcanzó en enero una valoración positiva del 49%, contra una imagen regular del 19% y un rechazo del 32%. Si se tiene en cuenta la combinatoria de positiva y regular-positiva, la cifra llega al 59%, dos puntos por encima que la edición de diciembre del mismo estudio.

En ese marco, al preguntar por la intención de voto, La Libertad Avanza se impuso en las mediciones con el 42,3%, seguido por el 32,4% del kirchnerismo, el 7,1% del PRO y ya fuera del podio la UCR (5,4%). Casi 10 puntos por encima de su inmediato escolta.

Los datos de la consultora Aresco que compartió el presidente Javier Milei en sus redes.

Además, el propio Milei compartió en sus redes un estudio de la empresa estadounidense Morning Consult - cuyos estudios son utilizados por organismos gubernamentales, compañías multinacionales y medios de peso como el The New York Times, Bloomberg, Financial Times y The Washington Post- que indicaba que el libertario era el tercer jefe de estado con mayor aprobación a nivel global con un apoyo del 65%.

De acuerdo a la información recopilada entre el 21 y el 27 de enero de 2025, Milei solo fue superado por el primer ministro de India, Narendra Modi, que llega al 75%, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el 66%. Por otro lado, quedó por encima de la suiza Karin Keller-Sutter (56%) y de su ídolo estadounidense Donald Trump (52%). "Fenómeno barrial", escribió el argentino en sus redes, como suele hacerlo cuando su personaje atraviesa fronteras.

El ránking de los mandatarios del mundo más valorados a nivel global de la empresa estadounidense Morning Consult.

Un optimista camino hacia octubre

Con el respaldo de estos números, en Casa Rosada apuestan a solucionar un problema fundamental de cara a las elecciones legislativas: la falta de cuadros propios con poder de fuego en las urnas. Esa situación, conocida por propios y ajenos, le ofrecía a La Libertad Avanza varios caminos. Uno de ellos es la adopción de figuras de otros espacios afines. Más de uno en el PRO está esperando el momento para seguir los pasos del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y teñirse de amarillo. Lo mismo ocurre entre algunos radicales -ni hablar los denominados radicales con peluca- entre otros.

Otra vía es sacar figuras libertarias de peso propio de lugares clave para la gestión con el objetivo de competir en aquellos distritos de peso, como lo son la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. "La madre de todas las batallas". En esos distritos, tanto el PRO como el kirchnerismo se guardan la amenaza de hacer jugar a sus ases, Mauricio Macri en la capital federal y Cristina Fernández de Kirchner en la provincia. Es en esos escenarios hipotéticos que se ha especulado con eventuales candidaturas de Manuel Adorni en la Ciudad y de la hermana presidencial, Karina Milei, en territorio de Axel Kicillof.

La tercera alternativa, que es la que más contentaría al comando libertario, es hacer jugar únicamente a subalternos leales, independientemente de su popularidad, confiando en que estos se vean arrastrados por el peso de la marca La Libertad Avanza, cuya gestión, según Aresco, hoy ronda los 57 puntos.

En ese sentido, en Casa Rosada ejemplifican con las elecciones de medio término del Gobierno de Mauricio Macri. "En 2017, no le ganó Bullrich a Cristina Kirchner, ganó la marca. Ese es el escenario ideal, llegar con la marca fuerte para poder prescindir de jugadores y que sea lo mismo a que juegue Milei", explicaron a este medio, aunque luego agregaron: "Si 10 días antes las encuestas dicen que Adorni es necesario, va a estar, si no es imprescindible acá".