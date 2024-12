Con una cita de Lenin, La Libertad Avanza grabó los 10 mandamientos de la conducción mileísta

La Libertad Avanza sintetizó y grabó en la piedra este jueves el "decálogo de acción mileísta" que enunció el presidente Javier Milei durante su exposición en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). Para compartir su palabra, los libertarios sorprendieron con una cita de uno de sus más grandes enemigos, el autor de la revolución comunista en Rusia, Lenin: “Sin teoría revolucionaria, tampoco puede haber movimiento revolucionario”.

Frente a su militancia, funcionarios y otros líderes de la derecha global como el líder de Vox, Santiago Abascal, o el brasileño Eduardo Bolsonaro, Javier Milei celebró este miércoles los éxitos de su gestión y remarcó la "obligación de dar la batalla cultural desde el poder". En ese sentido, el mandatario enfatizó que "no hay que tener asco de ejercer el poder", ya que "los lugares que no se ocupan los ocupa la izquierda", y presentó los 10 principios que rigen su forma de gobernar.

Los 10 mandamientos libertarios

"Es mejor decir una verdad incómoda que una mentira confortable". "Nos importa un rábano la opinión de los políticos sobre casi todos los temas". "Nunca hay que negociar las ideas para rascar un voto". "A diferencia de la economía, la política sí es un juego de suma cero". "La única forma de combatir el mal organizado es con el bien organizado". "Cuando el adversario es fuerte, la única forma de derrotarlo es con una fuerza mayor". "Cuando el adversario canta retruco, nosotros cantamos quiero vale cuatro". "Dar la batalla cultural desde el poder no sólo es recomendable, sino que es una obligación". "La única forma de combatir al socialismo es desde la derecha". "Defendemos una causa justa y noble, muchísimo más grande que cada uno de nosotros. Las personas somos meros instrumentos en esta causa y tenemos que estar dispuestos a dejar la vida por ella".

Sobre el primer punto, el presidente había advertido que "no hay medida que funcione si el diagnóstico previo tiene pies de barro" y sostuvo que "si la salida es antipática, mejor pasar el mal trago lo antes posible". "Miren lo que pasó el año pasado, la gran mentira que fue el modelo del Estado presente, una casa de naipes realmente. Se terminó cayendo sobre sí misma", sentenció

Luego, apuntó contra "el modelo de la casta", que definió como "un esquema de extracción de riqueza de los políticos en perjuicio de la sociedad". "Los argentinos de bien tienen que perder para que los políticos ganen, son víctimas de los políticos chupasangres", diagnosticó el jefe de Estado, y planteó: "Ante cualquier tema pregúntense, ¿lo pide la política o lo pide la sociedad? Si lo pide únicamente la política, a priori es el camino equivocado, punto. O como diría Adorni: fin”.

Como tercer punto, Milei subrayó que "negar las convicciones para atraer votos te va a dejar sin convicciones y sin votos", y manifestó: "Hay muchos dirigentes políticos argentinos que lo pueden atestiguar, el peor pecado que uno puede cometer es traicionarse a uno mismo".

El siguiente ítem hace referencia estuvo dirigido a "los liberales de copetín, campeones del onanismo". "Los espacios de poder que no ocupamos nosotros, los ocupa el adversario, la izquierda. Por eso debemos ser decididos y ser prácticos, no hay que tenerle asco a ejercer el poder, hay que usar las armas del enemigo, políticamente hablando no podemos seguir usando mosquetes en la era de los drones", sentenció el libertario.

El quinto punto fue un mensaje a la tropa propia, donde Milei puso el foco en la importancia de la organización y les recordó a los suyos que "Roma no paga traidores". "Los leones cazan en grupo, son las ovejas las que corren cada uno por su lado cuando son atacadas. En La Libertad avanza, el que se desordena se va a su casa", proclamó.

El sexto mandamiento fue una respuesta "a quienes reclaman consenso, formas y buenos modales". A ellos, Milei les dijo: "Someternos a la exigencia de las formas es levantar una bandera blanca frente a un enemigo inclemente. El fuego se combate con fuego y si nos acusan de violentos les recuerdo que nosotros somos la reacción a 100 años de atropello. Nosotros no nos vamos a dejar pasar por arriba por los neandertales".

Sobre la postura ofensiva a la hora de gobernar, el presidente enfatizó "la mejor defensa es siempre un buen ataque" y llamó a "siempre acelerar y caminando hacia el fuego". "Cuando nos estamos defendiendo perdemos la iniciativa, perdemos la agilidad y estamos aceptando los términos de discusión deshonestas del enemigo, pero no somos los que tenemos que darles explicaciones a ellos. Siempre que recibimos un golpe, hay que subir la apuesta y responder con tres", disparó.

En sintonía con el cuarto punto, el jefe de Estado llamó a sostener los espacios de intercambios de ideas como CPAC para "promover activamente las ideas" y desarrollar "una experiencia de cómo enfrentar a este enemigo tan bien organizado". A la par, como noveno mandamiento, Milei sentenció que "el extremo centro es funcional a la izquierda criminal" y explicó que "no le interesa continuar con los famosos consensos de la política".

Por último, el presidente renarcó que la causa "intergeneracional" de la "línea histórica de occidente es demasiado trascendente para comprender para el político profesional que sólo piensa en su beneficio" y proclamó: "No hay lugar para el yo, si quieren pensar en la propia váyanse a su casa, lo que está en juego es demasiado grande".