La intimidad de la cumbre conservadora que cantó en inglés por Javier Milei

En un anticipo celebratorio del primer año del Gobierno de Javier Milei, la militancia de La Libertad Avanza y figuras de la derecha conservadora global acudieron a la primera edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora en organizarse en Argentina. El centro de la convocatoria: el economista libertario que hace poco menos de 365 días irrumpió en la Casa Rosada y su “batalla cultural contra el socialismo”.

Para alrededor de las 10, una buena cantidad de simpatizantes de las Fuerzas del Cielo se habían congregado en el hotel Hilton de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires. A diferencia de otras misas libertarias del pasado, no hubo apariciones de personajes extravagantes disfrazados de León ni levantando motosierras. Alguna que otra gorra azul con el lema “Make Argentina Great Again” (Haz a la Argentina Grande Otra Vez) eran algunos de los pocos guiños que se detectaban entre los asistentes, junto con un predominio de corbatas rojas al estilo republicano.

Luego de que el inicio del evento se demorara una hora, Raúl Lavié cantó el himno nacional argentino en el acto de conferencias, donde luego sonaría con la misma fuerza el estadounidense. Esa sintonía se mantendría a lo largo de la jornada, que comenzó de la mano del matrimonio de Matt y Mercedes Schlapp, directores de la CPAC norteamericana. “Viva Argentina, viva Estados Unidos, viva Israel, viva Latinoamérica”, pronunciaron, ante un auditorio que todavía presentaba un tercio de sus sillas vacías.

Los tímidos aplausos del público se mantendrían durante la exposición de Lara Trump, nuera del mandatario electo estadounidense. Tal vez debido a la barrera del idioma, el auditorio no se removió demasiado durante la exposición de la republicana, salvo algunos momentos donde hacía claros elogios a la gestión de Javier Milei.

Lara Trump en su discurso en CPAC Argentina

Distinto fue el caso de Santiago Abascal, el líder de Vox, que se ganó algunos aplausos tras celebrar el “alineamiento de los astros” para la derecha global que significó el triunfo de Javier Milei en Argentina y el de Donald Trump en Estados Unidos.

Mientras tanto en los pasillos, abundaban los pedidos de fotos y los saludos a las figuras del ecosistema de las redes libertarias, como Fran Fijap, Mariano Pérez, o Daniel Parisini, alias el Gordo Dan, que comenzó a sonar últimamente como candidato para las Legislativas del próximo año. Entre ellos se mezclaban funcionarios del Gobierno muy ligados a “la calle online”, como el legislador bonaerense, Agustín Romo, o el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, también oradores del evento.

La expectativa por las palabras de Javier Milei era el factor común entre los presentes. Un grupo de 7 jóvenes Las Fuerzas del Cielo de Córdoba comentó que habían recurrido a su aguinaldo para costear el viaje y los US$ 100 dólares que costaba la entrada. "Hicimos el esfuerzo por el presidente", aseguraron. Otro joven de 26 años sostenía que Milei "es la persona que va a salvar a la Argentina”. “Es un orgullo ver a tanta gente tratar de construir algo sólido, ver que las metas se cumplen y el trabajo rinde. Argentina es el mejor país del mundo", sostenía un militante.

El evento comenzó a cobrar de verdad un aura festiva con la llegada del ministro de Economía, Luis Caputo, bajo los cánticos libertarios al ritmo de “olé, olé, olé, Toto, Toto”. Tras finalizar su exposición, donde no escasearon los aplausos y reconocimientos, una pareja de jóvenes festejaba: “El mejor ministro de la historia”.

Horas después, Javier Milei llegaría evocando el estilo de una estrella de rock. El ascensor se abrió para dejar pasar a la comitiva integrada por su hermana, Karina Milei; su pareja, Amalia ‘Yuyito’ González, y la diputada nacional Lilia Lemoine. Las tres mujeres marcharon en dirección al escenario, pero el libertario fue en la dirección contraria y se acercó al público que lo esperaba a los gritos.

El presidente avanzó entre el tumulto, saludando a sus seguidores, frenando para tomarse selfies o firmar algún libro. “Sos lo mejor Javo, te amo”, “Presi”, “viva la libertad carajo”, fueron algunas de las manifestaciones de los libertarios, que saltaban emocionados. Entre quienes salieron a su encuentro estaba el influencer libertario Fran Fijap, que recibió un efusivo saludo antes de que Milei se perdiera detrás de una puerta. “El presidente de la Nación me dio la mano”, cuenta incrédulo un joven a su amigo, “¿me grabaste?”.

De vuelta en el salón de conferencias, Eduardo Bolsonaro levanta un cartel que reza “libertad de los presos políticos en Brasil”, ante un público que aplaude y ruge “libertad”. “Estos no son terroristas”, proclamó en referencia a los militantes de su espacio acusados de participar de un golpe de estado contra Lula da Silva. Para despedirse, el diputado brasileño recurrió a una consigna local: “Viva la libertad…”, que el público complementó al grito de “carajo”.

Eduardo Bolsonaro reclamó por la "libertad de los presos políticos en Brasil".

Entonces llegó el momento más esperado. Con su característico “hola a todos”, Milei daba inicio a su conferencia frente a un público frenético que coreaba su nombre. Durante la hora que se extendió su discurso, donde presentó su decálogo de mandamientos sobre su forma de ejercer el Gobierno y dar la batalla cultural, el auditorio celebró al mandatario e interactuó con el en varias oportunidades, intervenciones que el presidente recibió entre risas.

Las menciones a Lula da Silva y Nicolás Maduro desataron una serie de abucheos, mientras que los dardos contra algunos de los adversarios del mandatario provocaron risas, como cuando Milei le dedicó un párrafo "al siniestro", como él llama al exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Por el contrario, fueron aplaudidas las menciones al Jefe, Karina Milei, y al asesor presidencial Santiago Caputo, a quienes el presidente agradeció por su rol en la consolidación de su proyecto político. También generó un particular estallido cuando Milei elogió al Gordo Dan y anunció que "públicamente se comprometía a ir a su streaming". "La misa se ganó un lugar en mi corazón", sostuvo, en referencia al programa de Parisini.

"Va a ser un programón ese”, bromeó Agustín Romo en diálogo con MDZ. “El auditorio estaba llenísimo, no entraba un alfiler. el discurso del presidente fue espectacular, brillante", agregó el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura Bonaerense. "Javier cada vez que habla nos transmite fuerza y valentía, nosotros somos soldados que marchan junto a él en el camino del triunfo", coincidió el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, y agregó a este medio: "El liberalismo sin organización no sirve de nada. Esto es organización y lealtad para con el presidente".

Por su parte, la diputada nacional Lilia Lemoine destacó el pasaje donde el presidente llamó a "cuidar la cabeza de la gente". "La izquierda ha subvertido los valores. Tratan de esconderlo pero Marx era satanista", argumentó a MDZ.

Guillermo Francos, Karina Milei, Amalia 'Yuyito' González y Patricia Bullrich, durante la exposición del presidente Javier Milei

Tras retirarse el presidente, subió al escenario Natasha Owens, una cantante estadounidense conocida por tocar música cristiana y por haber compuesto una canción para Donald Trump en 2020. "La reescribimos para Javier Milei porque él es el Trump de Argentina, ¿no es así?", dijo Owens, antes de cantar lo que la CPAC anunció como "el próximo tema del verano": Milei won and you know it (Milei ganó y tú lo sabes, en español).

“Está comenzando una fiesta en toda la Argentina. Todo porque tomó una posición por la libertad. La libertad está en camino. Es tiempo de celebrar. Es un hombre con un plan y una motosierra para la inflación. Por la gracia de Dios, es el líder de esta gran nación. La victoria está de nuestro lado y la libertad es nuestro grito de guerra. Viva la libertad carajo, Milei ganó y lo sabes", recitaba el jingle en inglés que resonó en el auditorio.