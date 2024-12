El líder de la ultraderecha española afirmó que con Milei y Trump se alinearon los "astros"

El líder del partido de ultraderecha español Vox, Santiago Abascal, celebró desde la conferencia conservadora que se desarrolla en Buenos Aires este miércoles que "se alinearon los astros" para los movimientos anti-globalistas con las victorias de Javier Milei en Argentina y de Donald Trump en Estados Unidos y llamó a la unidad de las fuerzas que combaten "la ideología de género, el wokismo y a la destrucción de la familia".

En su tercera visita al país de este año, Abascal fue uno de los principales oradores de la primera edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se celebra en la Argentina. El evento también contó hasta el momento con la participación de Lara Trump, nuera del mandatario electo estadounidense, y las apariciones virtuales del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y el titular de la Fundación Faro, Agustín Laje, un ideólogo muy cercano al presidente Javier Milei.

Allí, el español enfatizó la importancia para "Argentina, Hispanoamérica y todo el mundo" del triunfo de Milei en las urnas en 2023 y remarcó que "coincide con un momento donde las fuerzas patrióticas y anti-globalistas están obteniendo grandes victorias en las principales naciones europeas". El líder de Vox mencionó los casos donde estos grupos se impusieron como primera fuerza, como Francia, Italia, Hungría, Holanda y Austria, y sostuvo que "en los países donde aún no lo han logrado, no están tan lejos de poder conseguirlo".

Para Abascal, esta es "la mejor oportunidad para detener al globalismo, al socialismo y a todas sus agendas globales". Allí apuntó contra la Agenda 2023 que "quiere imponer cómo vivir y cómo educar a nuestros hijos"; el Pacto Verde Europeo, que "quiere volver a la Edad de Piedra y destruir la industria y la agricultura"; la agenda de género "que corrompe a la biología" y la agenda migratoria, "que no tiene otro objetivo que debilitar a las naciones".

"Decimos no a la disolución de los Estados nación; no a la inmigración masiva que destruye la seguridad de nuestras calles, nuestra identidad y colapsa nuestros servicios públicos; no al fanatismo climático; no a los impuestos confiscatorios y los ataques permanentes a la propiedad privada; no al exceso de regulaciones de las sociedades occidentales cada vez se comportan más con tintes soviéticos; no a la ideología de género, al wokismo, y a la destrucción de la familia; no al adoctrinamiento ideológico en las escuelas y no a la corrupción de los menores en las aulas", enumeró el dirigente ante los aplausos de los presentes.

Sin embargo, Abascal advirtió que "la batalla no está ganada" debido a la unión de "los malos" en "oscuras sedes globales" como "la Internacional Socialista o el Grupo de Puebla". También denunció una "alianza del socialismo con algunas multinacionales" e incluso una "alianza islamocomunista". Por eso, remarcó la importancia de "estar unidos" y resaltó el ejemplo de Javier Milei y la ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que "han logrado combatir juntos frente a lo que representa la izquierda".

El propio Javier Milei concluirá la edición de la conferencia conservadora luego de la participación de su ministro de Economía, Luis Caputo, el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, y otras figuras vinculadas a La Libertad Avanza y a la derecha latinoamericana.

Qué es la CPAC

El evento tiene su origen en los Estados Unidos, donde desde 1974 se configuró como una de las reuniones conservadoras más importantes del país. Organizada por la Unión Conservadora Estadounidense (ACU), la CPAC levanta como sus principales banderas la defensa de principios como la vida, la libertad y el derecho a la propiedad.

El evento se realiza al menos una vez al año y se propone congregar en un solo lugar a los máximos referentes del conservadurismo de Estados Unidos y de la derecha global. El propio Milei participó dos veces este año de la cumbre: primero fue a Washington en febrero, donde conoció personalmente a Donald Trump, y luego participó la semana pasada en la conferencia en Mar-a-Lago, Florida, donde celebró el triunfo electoral del republicano.

El ascenso del conservadurismo a nivel global llevó a que en los últimos años distintos países comenzaran a realizar sus propias versiones de la CPAC. Algunos ejemplos de esto fueron Australia (por primera vez en 2019), Brasil (2019), Corea del Sur (2019), Hungría (2022), Japón (2017), México (2022) y ahora Argentina.