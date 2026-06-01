Mes del orgullo: por qué se festeja en todo el mundo pero no en Argentina
Comenzó el Mes del Orgullo a nivel mundial, pero en Argentina hay que esperar hasta noviembre. Conocé toda la historia en la nota.
El Mes del Orgullo se celebra mundialmente durante junio, como una conmemoración que recuerda los disturbios de Stonewall de 1969 y que busca visibilizar las demandas, las conquistas y el orgullo por la orientación sexual, la identidad y la expresión de género.
La historia detrás del Mes del Orgullo
La historia comenzó la madrugada del 28 de junio de 1969 en el Stonewall Inn, un conocido bar clandestino ubicado en el bohemio barrio de Greenwich Village en Nueva York, donde las redadas policiales contra los establecimientos que acogían a personas homosexuales y trans eran una práctica constante, violenta y amparada por las leyes discriminatorias vigentes.
Sin embargo, esa noche la historia tomó un rumbo diferente: los clientes del local, profundamente cansados del acoso, decidieron no retroceder y se enfrentaron abiertamente a las fuerzas del orden público, en un acto de resistencia espontánea que desencadenó una serie de intensas protestas y disturbios en las calles aledañas que se prolongaron de manera ininterrumpida durante varios días consecutivos, marcando un punto de inflexión histórico en la lucha por los derechos civiles.
Por primera vez, la comunidad LGBTQ+ se unió de forma masiva para exigir lugares seguros y el cese definitivo de la criminalización, y figuras clave del activismo como las mujeres trans Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera jugaron un rol fundamental en la primera línea de defensa durante aquellos tensos y peligrosos enfrentamientos, ganándose un lugar en la historia que hoy es recordado cada junio.
Exactamente un año después, en junio de 1970, la activista bisexual Brenda Howard organizó la primera marcha conmemorativa (ganándose el merecido título histórico de la "Madre del Orgullo"), y el término "orgullo" fue acuñado para contrarrestar la vergüenza y el estigma social que, durante décadas, se había impuesto sobre las personas con orientaciones sexuales diversas.
Hoy en día, el profundo significado de esta fecha trasciende la memoria histórica y representa una afirmación pública de dignidad, igualdad y el derecho inalienable a existir sin miedo a represalias. Durante todo el mes de junio se celebran los enormes avances legislativos y sociales obtenidos, abarcando desde el matrimonio igualitario hasta las modernas leyes de identidad de género, aunque las multitudinarias marchas actuales combinan el carácter festivo con la protesta política activa, recordando a la sociedad que los derechos adquiridos son frágiles y requieren una defensa constante.
A pesar de los innegables logros alcanzados, la lucha está muy lejos de terminar, y en la actualidad en más de sesenta países las relaciones entre personas del mismo sexo aún son penalizadas, una realidad que no podemos ignorar mientras celebramos los avances locales.
El Mes del Orgullo en Argentina: por qué se festeja en noviembre
En Argentina, sin embargo, el mes de noviembre es para el movimiento LGTBIQ+, ya que la marcha del orgullo en nuestro país se realiza el primer fin de semana debido a la creación de Nuestro Mundo, el primer grupo de organización homosexual en Argentina y en América Latina, cuyas primeras reuniones fueron en noviembre de 1967.
La primera Marcha del Orgullo que se llevó a cabo en Argentina fue en el año 1992 y tuvo lugar un 2 de julio. Fue organizada por referentes como Carlos Jáuregui, César Cigliutti y la Comunidad Homosexual Argentina; alrededor de 300 personas participaron con las caras tapadas para no ser reconocidas, bajo la consigna "Libertad, Igualdad, Diversidad" desplegada desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, y con el correr de los años la marcha se trasladó al primer fin de semana de noviembre.