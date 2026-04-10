Córdoba lanzó su campaña de turismo estudiantil y ya confirmó su apertura internacional

En un evento realizado por la Agencia Córdoba Turismo , la provincia presentó su nueva estrategia para consolidarse como capital del turismo estudiantil , con Villa Carlos Paz como epicentro. Con un nuevo spot y una línea de acciones, se proyectan más de 100 mil estudiantes durante la temporada que iniciará en el mes de septiembre.

El plan incluye una fuerte campaña de comunicación y, por primera vez, la llegada de vuelos chárter desde Paraguay y Chile, lo que marca un avance en la internacionalización del destino estudiantil.

“Hoy se cumple un logro importante: mostrar a Córdoba como la capital nacional del turismo estudiantil”, afirmó Cristian Gómez, presidente de la comisión de Turismo Estudiantil de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz.

El empresario remarcó el impacto del sector en la generación de empleo e ingresos. Además, señaló que “cada estudiante que visita la ciudad se convierte en un embajador del destino”, consolidando una promoción natural que se multiplica en todo el país.

El dirigente también subrayó que este tipo de turismo ya forma parte de la cultura argentina y recordó que , junto a San Carlos de Bariloche, Carlos Paz es uno de los pocos destinos que concentran este segmento.

Potenciar el turismo estudiantil en Córdoba

Por su parte, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó el salto hacia el mercado internacional y el desafío de seguir creciendo: “Estamos afrontando un trabajo muy de la mano con la Cámara de Turismo y el municipio de Villa Carlos Paz, proponiendo nuevos desafíos de crecimiento. Hoy lanzamos una campaña fuerte que no solo busca visibilizar el producto, sino potenciarlo”.

El funcionario también destacó el salto internacional del sector: “Por primera vez en más de 60 años, el turismo estudiantil internacional empieza a ser protagonista, con vuelos desde Asunción y Santiago de Chile. Esto representa un crecimiento que impacta directamente en la economía provincial”, subrayó.

Finalmente, Capitani puso el foco en el impacto integral del segmento. “El desafío es que cada chico que visite Córdoba multiplique esa experiencia en su familia y su entorno. Además, esta campaña también apunta a llegar a los padres, porque forman parte de la decisión”, aseguró.