Verano en Córdoba: el turismo dejó más de $450 mil millones en la provincia

Siendo uno de los destinos preferidos del verano , con paisajes serranos, ríos, lagunas y una intensa agenda cultural, la provincia de Córdoba atrae a millones de visitantes de todo el país. Desde festivales tradicionales hasta escapadas a localidades de montaña, las sierras cordobesas ofrecen experiencias únicas para disfrutar la temporada.

Con el mes de enero llegando a su fin, los datos oficiales de la Agencia Córdoba Turismo señalan que hasta el momento el turismo generó un movimiento económico superior a los $450 mil millones.

Los registros reflejaron altos niveles de ocupación durante los fines de semana y un buen promedio de ocupación en los días de semana. De esta manera, en lo que va de enero , la provincia superó los 2,4 millones de visitantes. Además, numerosos destinos alcanzaron muy buenos niveles de ocupación, superando el 60%.

Entre ellos se destacan: La Cumbre (67%), Nono (97,8%), Las Rabonas (92%), Yacanto de Calamuchita (83%), Villa General Belgrano (99%), Potrero de Garay (70%), Almafuerte (95%), Villa Cura Brochero (92%), Villa Ciudad Parque (70%), Balnearia (95%), Mina Clavero (90%), La Falda (85%), Santa Rosa de Calamuchita (97%), Villa Carlos Paz (88%, con categorías superiores que alcanzaron el 98%), Río Ceballos (68%), Los Reartes (74%), Huerta Grande (69%) y San Lorenzo (79%).

Finalmente, Miramar alcanzó ocupación plena, con turistas derivados hacia localidades cercanas como Balnearia, Villa Concepción del Tío, Marul y La Para, mostrando la alta demanda registrada en la región.

Festivales y fiestas: un fuerte en Córdoba

Al respecto, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, afirmó que “la temporada viene mostrando un muy buen desempeño y genera grandes expectativas para la segunda parte de enero, que históricamente es una de las más fuertes del verano, acompañada por festivales y eventos que movilizan turistas en toda la provincia”.

En este contexto, la agenda cultural y de eventos cumple un rol clave con propuestas que se desarrollan en distintos puntos del territorio provincial, como el Festival del Balneario en La Cruz, el Festival El Manzano Canta en Sierras Chicas, el Campeonato Nacional de Karting a Rulemanes en Río Ceballos, el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el Festival Serrano Chuncanono en Traslasierra y el Festival del Río y la Luna en Santa Rosa de Calamuchita, entre otros.

La combinación de atractivos naturales, eventos culturales y fiestas populares continúa posicionando al turismo como uno de los principales motores de la economía provincial, impactando directamente en el comercio, el empleo y el desarrollo de las economías regionales.