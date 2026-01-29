Prepará fácilmente una delicia de verano: ceviche peruano ¡en pocos pasos!

Esta receta de ceviche peruano es un emblema de la cocina latinoamericana y, si bien es tradicional de Perú, se disfruta muchísimo durante el verano argentino. Fresco, liviano y lleno de sabor, es ideal para los días de calor, cuando buscás platos fríos, cítricos y rápidos que se adapten perfecto a nuestras mesas estivales. ¡Manos a la obra!

1- Cortar el pescado en cubos medianos y colocarlos en un bowl frío.

2- Agregar el ajo picado y el ají bien pequeño.

3- Condimentar con sal y pimienta.

4- Exprimir los limones y volcar el jugo sobre el pescado.

5- Mezclar suavemente y dejar marinar pocos minutos hasta que el pescado cambie de color.

6- Incorporar la cebolla morada cortada en pluma fina.

7- Sumar el cilantro fresco picado y mezclar apenas.

De la cocina a la mesa

Servilo inmediatamente, bien fresco, para disfrutar su textura y sabor originales. Aunque es un plato típico peruano, funciona perfecto en el verano argentino como entrada o plato principal liviano. Podés acompañarlo con batata, maíz o incluso una ensalada fresca, ideal para almuerzos al aire libre o cenas livianas. Preparar este clásico es bastante sencillo. Una vez listo, solo queda disfrutar.