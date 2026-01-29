Prepará fácilmente una delicia de verano: ceviche peruano ¡en pocos pasos!
Receta peruana de ceviche, clásico de la gastronomía mundial, ideal para el verano argentino por su frescura, sabor y simpleza.
Esta receta de ceviche peruano es un emblema de la cocina latinoamericana y, si bien es tradicional de Perú, se disfruta muchísimo durante el verano argentino. Fresco, liviano y lleno de sabor, es ideal para los días de calor, cuando buscás platos fríos, cítricos y rápidos que se adapten perfecto a nuestras mesas estivales. ¡Manos a la obra!
Te Podría Interesar
Ingredientes (rinde 4 porciones)
-
600 gramos de pescado blanco fresco (merluza, lenguado o corvina)
Jugo de 6 limones
1 cebolla morada grande
1 ají limo o ají picante chico (opcional)
1 diente de ajo
Sal a gusto
Pimienta a gusto
Cilantro fresco picado
Opcional para acompañar: maíz cocido, batata hervida
Paso a paso para lograr el ceviche perfecto
1- Cortar el pescado en cubos medianos y colocarlos en un bowl frío.
2- Agregar el ajo picado y el ají bien pequeño.
3- Condimentar con sal y pimienta.
4- Exprimir los limones y volcar el jugo sobre el pescado.
5- Mezclar suavemente y dejar marinar pocos minutos hasta que el pescado cambie de color.
6- Incorporar la cebolla morada cortada en pluma fina.
7- Sumar el cilantro fresco picado y mezclar apenas.
De la cocina a la mesa
Servilo inmediatamente, bien fresco, para disfrutar su textura y sabor originales. Aunque es un plato típico peruano, funciona perfecto en el verano argentino como entrada o plato principal liviano. Podés acompañarlo con batata, maíz o incluso una ensalada fresca, ideal para almuerzos al aire libre o cenas livianas. Preparar este clásico es bastante sencillo. Una vez listo, solo queda disfrutar.