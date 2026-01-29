Presenta:

Tendencias

|

Verano

Prepará fácilmente una delicia de verano: ceviche peruano ¡en pocos pasos!

Receta peruana de ceviche, clásico de la gastronomía mundial, ideal para el verano argentino por su frescura, sabor y simpleza.

Candela Spann

Disfrutá de un ceviche delicioso en verano
Shutterstock

Esta receta de ceviche peruano es un emblema de la cocina latinoamericana y, si bien es tradicional de Perú, se disfruta muchísimo durante el verano argentino. Fresco, liviano y lleno de sabor, es ideal para los días de calor, cuando buscás platos fríos, cítricos y rápidos que se adapten perfecto a nuestras mesas estivales. ¡Manos a la obra!

Te Podría Interesar

Tu nuevo aliado del verano, ceviche casero
Tu nuevo aliado del verano, ceviche casero

Tu nuevo aliado del verano, ceviche casero

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • 600 gramos de pescado blanco fresco (merluza, lenguado o corvina)

  • Jugo de 6 limones

  • 1 cebolla morada grande

  • 1 ají limo o ají picante chico (opcional)

  • 1 diente de ajo

  • Sal a gusto

  • Pimienta a gusto

  • Cilantro fresco picado

  • Opcional para acompañar: maíz cocido, batata hervida

Paso a paso para lograr el ceviche perfecto

1- Cortar el pescado en cubos medianos y colocarlos en un bowl frío.

2- Agregar el ajo picado y el ají bien pequeño.

3- Condimentar con sal y pimienta.

4- Exprimir los limones y volcar el jugo sobre el pescado.

5- Mezclar suavemente y dejar marinar pocos minutos hasta que el pescado cambie de color.

6- Incorporar la cebolla morada cortada en pluma fina.

7- Sumar el cilantro fresco picado y mezclar apenas.

Verano colorido, un ceviche delicioso y perfecto
Verano colorido, un ceviche delicioso y perfecto

Verano colorido, un ceviche delicioso y perfecto

De la cocina a la mesa

Servilo inmediatamente, bien fresco, para disfrutar su textura y sabor originales. Aunque es un plato típico peruano, funciona perfecto en el verano argentino como entrada o plato principal liviano. Podés acompañarlo con batata, maíz o incluso una ensalada fresca, ideal para almuerzos al aire libre o cenas livianas. Preparar este clásico es bastante sencillo. Una vez listo, solo queda disfrutar.

Archivado en

Notas Relacionadas