Presenta:

Tendencias

|

Verano

Este es el dip del verano: hummus de remolacha delicioso y en pocos pasos

Receta de hummus de remolacha ideal para el verano: cremoso, colorido y nutritivo, perfecto para picadas y mesas frías.

Candela Spann

Añadile los toppings que quieras a este hummus de remolacha, de verano
Shutterstock

Esta receta de hummus de remolacha es ideal para el verano: fresca, colorida y muy fácil de preparar. Combina la cremosidad del hummus clásico con el dulzor natural de la remolacha, logrando un untable suave, nutritivo y vistoso. Perfecto para picadas, entradas frías o para sumar color y sabor a mesas de calor.

Te Podría Interesar

Verano delicioso, hummus de remolacha perfecto para sumar a tus comidas
Verano delicioso, hummus de remolacha perfecto para sumar a tus comidas

Verano delicioso, hummus de remolacha perfecto para sumar a tus comidas

Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • 400 g de garbanzos cocidos (1 lata escurrida)

  • 1 remolacha mediana cocida

  • 3 cucharadas de tahini

  • Jugo de 1 limón

  • 1 diente de ajo

  • 60 ml de aceite de oliva

  • Sal a gusto

  • Pimienta a gusto

  • 3 a 5 cucharadas de agua fría

Paso a paso

1- Colocar los garbanzos en la procesadora o licuadora.

2- Agregar la remolacha cocida cortada en cubos.

3- Sumar el tahini, el jugo de limón y el ajo.

4- Procesar hasta obtener una mezcla espesa y pareja.

5- Incorporar el aceite de oliva, la sal y la pimienta.

6- Agregar de a poco el agua fría hasta lograr una textura bien cremosa.

7- Ajustar condimentos y volver a procesar.

El dip perfecto para el verano, hummus de remolacha casero
El dip perfecto para el verano, hummus de remolacha casero

El dip perfecto para el verano, hummus de remolacha casero

De la cocina a la mesa

Servilo frío o a temperatura ambiente, con un chorrito de aceite de oliva y semillas por encima. Es ideal para acompañar vegetales crudos, panes, crackers o como untable en sandwiches y wraps. Además de rico, suma color y queda espectacular en cualquier picada de verano. Preparar este dip de verano es super fácil, verás que con nuestros consejos, te saldrá increíble ¡a disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas