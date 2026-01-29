Este es el dip del verano: hummus de remolacha delicioso y en pocos pasos
Receta de hummus de remolacha ideal para el verano: cremoso, colorido y nutritivo, perfecto para picadas y mesas frías.
Esta receta de hummus de remolacha es ideal para el verano: fresca, colorida y muy fácil de preparar. Combina la cremosidad del hummus clásico con el dulzor natural de la remolacha, logrando un untable suave, nutritivo y vistoso. Perfecto para picadas, entradas frías o para sumar color y sabor a mesas de calor.
Ingredientes (rinde 6 porciones)
400 g de garbanzos cocidos (1 lata escurrida)
1 remolacha mediana cocida
3 cucharadas de tahini
Jugo de 1 limón
1 diente de ajo
60 ml de aceite de oliva
Sal a gusto
Pimienta a gusto
3 a 5 cucharadas de agua fría
Paso a paso
1- Colocar los garbanzos en la procesadora o licuadora.
2- Agregar la remolacha cocida cortada en cubos.
3- Sumar el tahini, el jugo de limón y el ajo.
4- Procesar hasta obtener una mezcla espesa y pareja.
5- Incorporar el aceite de oliva, la sal y la pimienta.
6- Agregar de a poco el agua fría hasta lograr una textura bien cremosa.
7- Ajustar condimentos y volver a procesar.
De la cocina a la mesa
Servilo frío o a temperatura ambiente, con un chorrito de aceite de oliva y semillas por encima. Es ideal para acompañar vegetales crudos, panes, crackers o como untable en sandwiches y wraps. Además de rico, suma color y queda espectacular en cualquier picada de verano. Preparar este dip de verano es super fácil, verás que con nuestros consejos, te saldrá increíble ¡a disfrutar!