Este es el dip del verano: hummus de remolacha delicioso y en pocos pasos

Esta receta de hummus de remolacha es ideal para el verano : fresca, colorida y muy fácil de preparar. Combina la cremosidad del hummus clásico con el dulzor natural de la remolacha, logrando un untable suave, nutritivo y vistoso. Perfecto para picadas, entradas frías o para sumar color y sabor a mesas de calor.

Verano delicioso, hummus de remolacha perfecto para sumar a tus comidas

1- Colocar los garbanzos en la procesadora o licuadora.

2- Agregar la remolacha cocida cortada en cubos.

3- Sumar el tahini, el jugo de limón y el ajo.

4- Procesar hasta obtener una mezcla espesa y pareja.

5- Incorporar el aceite de oliva, la sal y la pimienta.

6- Agregar de a poco el agua fría hasta lograr una textura bien cremosa.

7- Ajustar condimentos y volver a procesar.

El dip perfecto para el verano, hummus de remolacha casero

De la cocina a la mesa

Servilo frío o a temperatura ambiente, con un chorrito de aceite de oliva y semillas por encima. Es ideal para acompañar vegetales crudos, panes, crackers o como untable en sandwiches y wraps. Además de rico, suma color y queda espectacular en cualquier picada de verano. Preparar este dip de verano es super fácil, verás que con nuestros consejos, te saldrá increíble ¡a disfrutar!