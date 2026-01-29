Verano 2026: cómo sacar pasajes de larga distancia gratis para personas con discapacidad

Durante estas vacaciones de verano , las personas con discapacidad que tengan su Certificado Único de Discapacidad ( CUD ) vigente pueden acceder al beneficio de viajar gratis en colectivos de larga distancia en Argentina, y también para un acompañante si así lo indica el certificado.

El trámite, que antes requería concurrir a la terminal, ahora se puede realizar de forma online gracias a una plataforma digital habilitada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

El CUD es un documento oficial, gratuito y con validez nacional que garantiza distintos derechos, entre ellos la exención del pago de pasajes en transporte público terrestre de media y larga distancia, tal como establece la normativa argentina vigente. Incluye también la posibilidad de que un acompañante viaje sin costo cuando el certificado lo habilita.

Hasta ahora este derecho se gestionaba en las boleterías de las empresas de transporte, pero desde hace poco la CNRT implementó un sistema digital que permite solicitar y obtener los pasajes sin necesidad de ir presencialmente a la terminal de ómnibus.

El paso a paso para gestionar el beneficio online es sencillo e intuitivo:

Ingresar a la web oficial de la CNRT: reservapasajes.cnrt.gob.ar.

Elegir la opción “Reservar pasajes con certificado de discapacidad o credencial INCUCAI”.

Completar los datos personales con DNI y número de CUD o credencial. Si es la primera vez que se usa el sistema, hay que verificar el correo electrónico.

Seleccionar origen, destino y fecha del viaje.

Indicar si corresponde un acompañante y completar sus datos.

Confirmar la reserva.

Una vez procesada la solicitud, la empresa de transporte enviará los pasajes por correo electrónico hasta 48 horas antes de la salida del colectivo, y no será necesario retirarlos en la boletería.

El CUD es el certificado que permite a las personas discapacitadas acceder a una serie de beneficios. Foto: Archivo Este verano, contar con el CUD es clave para personas con discapacidad.

Si finalmente no se realiza el viaje, la CNRT recomienda cancelar la reserva con anticipación para que otra persona pueda utilizar ese cupo gratuito. También es posible hacerlo en persona

Quienes prefieran la modalidad tradicional pueden seguir gestionando el pasaje directamente en la boletería de la empresa de transporte:

Presentarse al menos 48 horas antes de la salida.

Llevar DNI y CUD o credencial INCUCAI en original (se recomiendan copias).

Para quienes cuenten con un certificado de discapacidad diferente al CUD, el sistema permite su uso previa inscripción en la plataforma. El trámite se realiza enviando copia del DNI y de la credencial al correo [email protected], tras lo cual se habilita el acceso al sistema de reservas.

Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad

El CUD no solo permite acceder a pasajes gratuitos, sino también a otros beneficios como cobertura médica integral y exenciones impositivas. Su obtención se realiza ante una Junta Evaluadora de Discapacidad y requiere:

DNI vigente con domicilio actualizado.

Certificados médicos que acrediten la discapacidad.

Informes específicos según el tipo de discapacidad.

Formulario de solicitud.

Una vez reunida la documentación, se solicita un turno, se asiste a la evaluación interdisciplinaria y, si corresponde, se obtiene el certificado, que puede presentarse incluso en formato digital a través de Mi Argentina.